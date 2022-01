delia-duran-molla-alex-belli:-vede-l’aereo-per-soleil-sorge,-lo-sfregio-e-il-raptus-al-gfvip

Delia Duran molla Alex Belli. E succede di tutto nel corso del Gf vip quando passa in cielo un aereo e Soleil Sorge dice: “Me l’ha mandato Alex”. Della crolla, è stanca. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“. E poi ancora: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto [che è un narcisista patologico, ndr] non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

Manila Nazzaro cerca di consolarla: “Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore“. Dalla parte di Delia Duran anche Katia Ricciarelli che le ha consigliato di non piangere in puntata quando lascerà ufficialmente Alex Belli e Miriana Trevisan, che le ha suggerito di pensare a se stessa e di approfittare del GF Vip per divertirsi.

Solo pochi mesi fa, da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Delia aveva parlaro della chimica artistica del marito con Soleil Sorge. “La colpa ovviamente è anche di Alex, perché è lui quello impegnato. Però ci sono alcune cose da chiarire. Soleil è la donna e lo doveva fermare quando ha visto che c’erano dei comportamenti too much. Quindi poteva dire alt e invece ha continuato facendo peggio. Certo che sono arrabbiata anche con lui, non ce l’ho soltanto con lei sia chiaro. Lui prima è sempre stato fedele e non è mai andato oltre. Certi atteggiamenti possono ferire me che sono la sua vera compagna. Alex non recita, lui è vero, però poteva fare un po’ meno con Soleil. Lei invece è una gatta più viva che morta, sa come aggredire le persone e ha una doppia faccia”, queste le sue parole.