belen-e-stefano,-“notte-d’amore”:-le-rivelazioni-del-magazine

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a occupare le pagine di gossip: la notizia di Diva e Donna

La storia tra i due sembrava ormai terminata dopo l’amore scoppiato anni fa dal quale è nato anche un figlio, Santiago.

Poi l’allontanamento e presunti e veri flirt per entrambi. L’argentina aveva anche ricominciato con Antonino Spilabese dal quale a luglio scorso ha avuto una bambina, Luna Marì.

Erano poi cominciate le voci di un altro addio, ufficializzato indirettamente da lei nei giorni scorsi con una storia Instagram dove parlando con il figlio dice di essere single. Ma contemporaneamente avevano preso campo altre indiscrezioni su un riavvicinamento con il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Belen e Stefano, ieri l’annuncio del paparazzo

Nel periodo natalizio lei è stata in vacanza in Uruguay e l’ex marito l’aveva accompagnata all’aeroporto. Ieri in tv poi la prima notizia bomba. Durante Mattino 5 la conduttrice Federica Panicucci si è collegata con il fotografo Andrea Franco Alajmo il quale ha detto di avere degli scatti dei due insieme e che quindi poteva confermare che si stanno frequentando di nuovo, ma non in quanto genitori di Santiago.

È tempo di scoooop a #Mattino5! Il nostro paparazzo ci ha sganciato una bomba in diretta 💣 Ora attendiamo solo le foto 😏 pic.twitter.com/VyfXi9J1KB — Mattino5 (@mattino5) January 18, 2022

Oggi in edicola il settimanale Diva e donna ha pubblicato le immagini dei due, sostenendo che hanno anche passato la notte insieme. “Ecco le prove che sono tornati insieme: le foto della loro notte d’amore…“, sono le parole del magazine, aggiungendo che i rapporti non sono freddi come un anno fa.

Il settimanale diretto da Angelo Ascoli sostiene che in fondo l’amore tra i due non sia mai finito del tutto e che non passa molto tempo che non riescono a restare indifferenti l’uno per l’altra.

