isola-dei-famosi,-cast,-concorrenti-e-conduttori:-cosa-sappiamo

Isola dei Famosi, la nuova edizione del reality prende forma e ci sono tanti nomi che circolano. Quali sono le novità e le indiscrezioni

Come ogni reality che si rispetti, sono in corso le trattative per i nuovi concorrenti ma le bocche restano cucite. Al momento non c’è infatti nessuna ufficialità ma le voci corrono e chi più chi meno, qualoca si certo la portano.

Partiamo innanzitutto dalla conduttrice e dall’inviato. Qui tutto resta come l’ultima edizione con Ilary Blasi confermata al suo posto e l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino inviato sull’isola in Honduras.

I rumors si susseguono e aumentano sempre di più. Per quanto riguarda gli opinionisti dovrebbe esserci aria nuova anche se si tratta di un ritorno al passato, ossia di quando il programma faceva parte del palinsesto Rai. Tv Blog ha confermato i nomi di Nicola Savino e Vladimir Luxuria che in passato è stata concorrente vincente.

Isola dei Famosi, concorrenti in coppia: i nomi che circolano

Tv Blog dà alcune indiscrezioni. Così come al Grande Fratello Vip, alcune coppie potrebbero entrare nel cast come concorrenti unici e al momento pare siano due, con tanto di parenti a seguito.

Circolano anche alcuni nomi. Ci sarebbe Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro e Ilona Staller (l’ex pornostar nota cocme Cicciolina) e il figlio Ludwig Maximilian Koons. Si tratta dunque di personaggi che famosi non sono ancora ma che sperano di entrare nel mondo dello spettacolo passando per i reality.

Un metodo che ha ben in mente l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Sfalfi il quale vorrebbe fare televisione passando da questa via. Ha dichiarato che gli piacerebbe proprio l’Isola dei Famosi.

Luca e Gianmarco Onestini, Loredana Lecciso, ancora Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip e La Fattoria in Brasile, questi alcuni nomi ma certamente ne arriveranno altri come papabili.

