DA DOMANI su SKY CINEMA UNO NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE di FRANCESCO MANDELLI CON ILARIA SPADA E ALESSIO VASSALLO

Arriverà mercoledì 19 gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand, NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE, il film diretto da Francesco Mandelli e scritto da Salvatore De Mola, tratto dall’omonimo best seller di Matteo Bussola, edito da Einaudi nel 2016.

NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE è una commedia familiare che racconta la paternità in chiave originale e ironica. I protagonisti sono Alessio Vassallo, nel ruolo di Matteo e Ilaria Spada che interpreta Paola, due artisti divisi tra il cercare di essere dei bravi genitori e l’inseguire le proprie carriere.

SINOSSI

Matteo ha quarant’anni, tre figlie e due cani. La sua seconda vita, quella di padre e disegnatore di fumetti è iniziata quando si è innamorato di Paola, scrittrice che lo ha convinto a lasciare un lavoro come tecnico nell’amministrazione comunale e a seguirla in una casa in mezzo al verde. Il suo lavoro si può tranquillamente svolgere in casa, e questo gli consente di fare quello che più gli piace: il padre. Quando è nel suo studio, lavora instancabilmente al suo sogno: pubblicare un proprio fumetto, con un eroe di sua invenzione.

Paola, invece, è una bella donna, anche lei sui quarant’anni che ha sempre voluto scrivere storie forti. A differenza di Matteo, ama lavorare di notte rimanendo alzata fino a tardi. Finora, non le è stato difficile scrivere una mezza dozzina di romanzi thriller, che hanno ottenuto un discreto successo, ma da un po’ di tempo non riesce più a scrivere.

Il loro sgangherato equilibrio, raggiunto dopo dieci anni e tre figlie, comincia a traballare quando Sara, una vecchia conoscenza di Matteo, gli propone la possibilità di pubblicare il suo primo fumetto a patto che si trasferisca a Parigi. Nel mentre, Paola si avvicina a Max, prestante addestratore di cani dalla vita avventurosa che sembra essere un ottimo spunto per il suo prossimo romanzo.

Fino a che punto la coppia è disposta a rischiare, mettendo a repentaglio ciò che più ama?

