bonus-casalinghe,-chi-ha-diritto-e-come-riceverlo:-i-dettagli

Bonus casalinghe, il fondo è stato già istituito ma sul funzionamento c’è stata confusione: in cosa consiste

A dicembre il Ministero della Pari opportunità con un avviso pubblico aveva comunicato le modalità per accedere al Bonus casalinghe. L’argomento era però stato oggetto di discussione perché in tanti avevano creduto che si trattasse di un sostegno mensile in denaro.

In realtà non c’è nessun esborso da parte dello Stato in termini economici diretti ma di un fondo per la formazione digitale. Istituito nell’agosto 2020, il fondo di 3 milioni era stato pensato per incrementare le opportunità lavorative di chi prevalentemente svolge lavoro domenistico come la cura delle persone, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente, che sono iscritti all’assicurazione obbligatoria.

Al finanziamento sono ammessi Enti pubblici, privati e associazioni che si occupano di formazione. Per farlo devono presentare progetti e hanno tempo fino al 31 marzo 2022.

Bonus casalinghe, il contenuto dei corsi

I progetti devono realizzarsi in un massmo di dodici mesi da quando vengono accettati dopo aver vagliato i requisiti richiesti. Nello specifico dovreanno offrire persorsi di formazione in campo digitale che dovranno svolgersi in modalità telematica.

Il bando spiega quali devono essere gli argomenti principali che i corsi devono trattare. Chi li frequenta deve ottenere informazioni sulle su come fare una ricerca sul web, riuscire a individuare le fake news, l’archiviazione dei dati in cloud e imparare le più basilari regole del copyright.

I corsi, destinati a chi è in regola con il pagamento della polizza assicurativa INAIL, si dovranno focalizzare anche sugli strumenti di comunicazione, e-mail, chat e social, l’installazione e la dsintallazione dei programmi e dare anche alcune conoscenze su come risolvere dei problemi.

Infine saranno fornite anche conoscenze di base in materia di sicurezza e delle ultime novità che consentono un dialogo rapido e veloce con le pubbliche amministrazioni come lo Spid.

