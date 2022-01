“belen-sta-tornando-con-de-martino”:-un-paparazzo-ha-le-foto-dei-due

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si frequentano di nuovo: sono pronto gli scatti che saranno pubblicati

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, parola di paparazzo. Nelle scorse settimane i due sono stati fotografati insieme con il ballerino che l’aveva accompagnata all’aeroporto per la vacanza della showgirl in Sudamerica per poi riprenderla al ritorno.

Già il gossip era impazzito dopo quegli scatti e ora ne arriveranno altri. L’ha detto la persona che ha immortalato i due insieme. Si chiama Andrea Franco Alajmo e questa mattina, 18 gennaio, è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5.

Dopo aver parlato del Grande Fratello Vip 6 (già precedentemente la conduttrice aveva detto che ci sarebbero state delle notizie bomba), il paparazzo ha affermato che i due “da tre settimane” si stanno frequentando. E non per il figlio – come comprensibilmente potrebbe avvenire – Alajmo ha spiegato che i due stano tornando insieme.

Belen, ritorno di fiamma: cos’ha detto il paparazzo

Non sono quindi incontri tra genitori, qual è allora il contenuto delle gli scatti? È la domanda che la Panicucci ha fatto all’ospite che ha risposto che “le foto non mentono mai“. Insomma, non si è sbottonato, se ci sono baci o comunque gesti di amore, ma tutto è rimandato a quando le foto saranno pubblicate dai giornali.

Un dettaglio però è sfuggito. Incalzato dalla domande della conduttrice che ha provato a fare ipotesi, gli è stato chiesto dove i due sono stati beccati e fotografati, se sotto casa o a cena. A quest’ultima parola il paparazzo ha sorriso, aggiungendo “nottate”.

Per soddisfare la grande curiosità dei followers e quella dei fan che hanno sempre voluto un ritorno tra i due, non resta che aspettare. E Antonino Spinalbese con il quale a luglio Belen ha avuto una bambina?

La relazione è finita. Belen ieri durante una storia su Instagram, mentre preparava le uova in cucina con il figlio Santiago (nato dal matrimonio con De Martino), gli ha chiesto se da grande vuole fare lo chef. Alla risposta negativa del bambino, Belen ha detto “Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”.

