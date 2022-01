Barù Gaetani, tra le sue ex una famosissima giudice di X-Factor

Barù Gaetani, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip sesta edizione, è quello che sta riscuotendo più consensi

L’enologo ormai è un personaggio televisivo a tutto tondo ed i suoi trascorsi iniziano ad incuriosire una fetta sempre più ampia di pubblico

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù, è uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip sesta edizione. Dal suo ingresso, avvenuto in sordina, ad oggi, la popolarità è cresciuta in maniera esponenziale tanto che i sondaggi a nostra disposizione lo segnalano come un possibile finalista.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Barù, un nobile nella casa del Grande Fratello Vip: chi è

Questo exploit, del tutto imprevisto, è merito da un lato della sua grande personalità e presenza scenica, dall’altro di una storia personale molto particolare e pregna di retroscena.

In parallelo Barù sfrutta al massimo la sua sincerità, al limite della schiettezza, tanto che sui social sono già viralissimi una serie di meme con le sue frasi principali, su tutti “Mi fumo le canne da quando ho 14 anni”, ormai è stato tradotto in tutte le salse.

La Storia tra Barù Gaetani e Victoria Cabello

Sono centinaia i meme che rigurdano il suo rapporto con il sesso e le frasi ed i racconti sulle sue ex. Su due in particolare Barù Gaetani non ha lesinato particolari. La modella Maria Carla Boscono e la conduttrice televisiva Victoria Cabello.

—>>> Leggi anche: GF VIP, una grande sorpresa: arriva mister X, di chi si tratta

Gaetani ha parlato molto del rapporto con la Cabello con cui ha avuto una storia nel periodo a cavallo tra il momento in cui la conduttrice era giudice di X-Factor e lui concorrente di Pechino Express, quindi biennio 2013-2015.

“C’è stato un periodo in cui non eravamo fidanzati – ha raccontato senza mezzi termini – ma ci frequentavamo e di certo non per giocare a risiko”. E ancora particolari sulla loro vita sessuale.

Victoria Cabello per ora non ha mai commentato o replicato ma crescendo la popolarità di Barù niente di più facile che ci sia un chiarimento in diretta.

The post Barù Gaetani, tra le sue ex una famosissima giudice di X-Factor appeared first on Ck12 Giornale.