sanremo,-amadeus-in-ansia:-un-campione-rischia-di-saltare-la-gara

Parte in salita l’avventura della 72° edizione del Festival di Sanremo, uno dei campioni, Aka7even, rischia di saltare la gara



Amadeus in ansia, il festival parte tra 13 giorni ed il campione proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi è ad alto rischio partecipazione

Dal 1 al 5 febbraio 2022 andrà in scena l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo. La terza dell’era Covid. I preparativi fervono in ogni direzione, dalla logistica, alle prove musicali, passando per le scenografie e gli ultimi contratti da firmare.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Sanremo 2022, Amadeus annuncia il grande colpo del Festival

Ogni minimo intoppo nell’ingranaggio rischia di complicare una situazione, già complessa, a causa della recrudescenza dei contagi. E proprio i contagi sono la vera spada di Damocle che pende sulla testa degli organizzatori ed in primis del conduttore e direttore artistico Amadeus.

Amadeus che non a caso in queste settimane che precedono l’inizio della manifestazione canora ha di fatto chiuso i propri account social e vive in bolla come gli atleti dell’NBA nel 2020.

Aka7even positivo al covid: la Instagram Stories

Ma nonostante le mille cautele quest’anno, forse più degli anni precedenti, il rischio di contagio è altissimo, le varianti Delta ed Omicron, infatti, sono ad altissima diffusione anche se la vaccinazione di massa riduce, per fortuna, il rischio mortale.

—>>> Leggi anche: Aka7Even, il rapper si è fidanzato: “Vivo una storia semplice”

Ed a tal proposito nella serata di oggi, lunedì 17 gennaio, arriva una prima notizia negativa. Un big della gara canora ha annunciato attraverso una Instagram Stories di essere risultato positivo ad un tampone antigenico.

Si tratta di Luca Marzano in arte Aka7Seven in gara con il brano Perfetta così scritto dallo stesso cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi insieme a Colella, Kleinschmidt, Vizzi e Patriarca.

Aka7even è asintomatico, cosi come tutte le persone a lui vicino, ma prima di poter uscire di casa dovrà negativizzarsi e 13 giorni potrebbero non essere sufficienti.

Se la situazione non dovesse risolversi per tempo Amadeus ha però già pronta la soluzione. L’artista di Vico Equense potrebbe esibirsi da casa in diretta, una sorta di festival di Sanremo in smart working, anzi in Dad vista la giovanissima età di Luca Marzano.

The post Sanremo, Amadeus in ansia: un campione rischia di saltare la gara appeared first on Ck12 Giornale.