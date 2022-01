Salvatore Cameli – “Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento: le regole del gioco spiegate a manager e CFO”

(Roma 17 gennaio 2022) – Casa Editrice: Franco Angeli

Collana: Management Tools

Genere: Saggio/Diritto

Pagine: 136

Prezzo: 21,00 €

Roma 17 gennaio 2022. Salvatore Cameli presenta “Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento: le regole del gioco spiegate a manager e CFO”, un interessante e utile saggio in cui si tratta del rischio fiscale da diversi punti di vista, e in cui si rendono comprensibili degli argomenti di diritto tributario considerati generalmente ostici. Ne risulta un testo di facile lettura rivolto soprattutto ai manager d’azienda e ai CFO, ma anche a chiunque abbia voglia di informarsi su come gestire correttamente il suo rapporto con il Fisco. L’autore offre alle aziende e agli imprenditori delle interessanti informazioni pratiche per tentare di prevenire i controlli fiscali o, se necessario, per superare la notifica di un eventuale provvedimento tributario tanto in sede procedimentale che processuale. Cameli analizza ogni aspetto del rischio fiscale e del rapporto con l’Agenzia delle Entrate – soprattutto quando diventa conflittuale – e lo paragona a ragione a un gioco con delle regole, le leggi tributarie, e con due contendenti, il contribuente e il Fisco. In questo libro, operando una semplificazione estrema dei concetti, il lettore viene preso per mano e accompagnato passo dopo passo a capire come evitare di giocare la partita contro il Fisco, ovvero come giocarla al meglio delle possibilità.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Salvatore Cameli è iscritto all’ordine degli avvocati di Roma ed esercita la professione di avvocato tributarista. È autore e coautore di diversi articoli apparsi sulle più prestigiose riviste specializzate del settore. Ha inoltre fondato la piattaforma 4tax per supportare le aziende nelle verifiche fiscali e nelle controversie tributarie dinanzi le Commissioni Tributarie.

