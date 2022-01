16 anni e incinta, è morta la famosa star del reality show: la causa

Un grave lutto ha colpito nella tarda serata di domenica 16 gennaio gli amanti ed i fan del popolare reality show di MTV 16 anni e incinta,16 & Pregnant, il titolo originale

E’ morta all’età di 26 anni Jordan Cashmeyer comparsa in un episodio della quinta stagione dello show

Jordan Cashmyer, una delle star più seguite ed amate del reality show di MTV 16&Pregnant, 16 anni e incinta, nella traduzione italiana, è morta domenica 16 gennaio 2022 nello Stato del Maryland negli USA. Jordan aveva solo 26 anni.

We are deeply saddened to learn about the passing of Jordan Cashmyer.

Our hearts go out to her family and friends during this difficult time.

— Teen Mom (@TeenMom) January 17, 2022