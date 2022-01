Priscilla, drag queen: chi è, vero nome e curiosità sulla star

Priscilla è diventata nel corso del 2021 la drag queen più famosa d’Italia, complice la pertecipazione, come giudice fisso, alla prima edizione di Drag Race Italia

Scopriamo qualcosa di più di chi su chi si cela dietro il popolare personaggio televisivo

La prima edizione di Drag Race Italia è stato un grandissimo successo. La trasmissione è andata in onda dal 19 novembre al 24 dicembre 2021 su Discovery+, importando il format, ideato dalla più famosa Drag Queen del mondo, Ru Paul, ed ha avuto picchi di accesso impensabili sulla piattaforma pay e milioni di interazioni sui social network.

Grande merito oltre alle concorrenti, su tutte la vincitrice Elecktra Bionic e le finaliste Farida Kant e Le Riche, va ai tre giudici fissi. Il vincitore del Grande Fratello Vip quinta edizione, Tommaso Zorzi, l’attrice toscana Chiara Francini e la drag queen Priscilla.

La carriera Priscilla

Ora il programma è sbarcato nella piattaforma in chiaro, stessa formula, stessi giurati e sta già catalizzando grandissima attenzione. Ma mentre di Tommaso Zorzi, complice la partecipazione al reality show Mediaset, e di Chiara Francini, attrice toscana famosa per aver partecipato a film come Maschi contro Femmine ed a serie tv come Romanzo Criminale, si sa tutto, si sa di contro pochissimo di Priscilla.



Scopriamo qualcosa di più. Priscilla si chiama Mariano Gallo, ha 45 anni ed è di Napoli. E’ salito agli onori delle cronache nel 2007 quando ha trionfato, approdando alla selezione nazionale da Miss Campania, al concorso Miss Drag Queen Italia.

In seguito dopo una lunga gavetta artistica in Italia Priscilla si è trasferito a Mykonos, la famosa isola in Grecia dove è la star del popolarissimo locale notturno Jackie’O. Nel 2017 l’approdo in televisione con la partecipazione al reality show Ellada Echeis Talento quinta edizione, una versione in salsa greca, rivista e corretta, del programma Got Talent.

Nel 2021 il salto a Drag Race, un salto che, visto il successo ottenuto, promette di essere il suo impegno stabile per i prossimi anni.

