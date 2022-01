Oroscopo di Paolo Fox 17-23 gennaio: come sarà la tua settimana?

ARIETE – Cari Ariete, secondo l’astrologo si prospetta una settimana da quattro stelle su cinque per voi. L’amore è in una fase di riflessione con Venere che da qualche mese ha iniziato un transito non dei migliori. Cercate di capire se avete voglia di mettervi in gioco, anche perché i ricordi del passato fanno male. In primavera arriveranno belle novità, non frenate le nuove conoscenze. Bene domenica, quando la Luna sarà con voi.

TORO – Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è favorevole e aiuta chi vuole fare nuove conoscenze. C’è bisogno di tempo e non si deve essere prevenuti. Anzi, la seconda metà della settimana sarà ottima per gli incontri, soprattutto da mercoledì quando la Luna sarà con voi. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti tutti coloro che vogliono ripartire da zero, ma occhio alle spese.

GEMELLI – ari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore sarà difficile capire cosa fare, ma presto tornerà il sereno perché avrete modo di fare nuove conoscenze. In particolare il 13 la Luna sarà con voi e ne dovrete approfittare. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio arrivare a un compromesso anche perché il transito di Giove è contrario e potrebbe portare con sé dei problemi.

CANCRO – Cari Cancro, tre stelle. In amore c’è un po’ di agitazione, soprattutto se in passato ci sono stati dei problemi. Un’amicizia potrebbe diventare importante, mentre le storie nate da poco ritroveranno finalmente la serenità. A volte, però, siete forse troppo prudenti e diffidenti nei confronti dei sentimenti.

LEONE – Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Se siete alla ricerca dell’amore, non lo volete di certo morboso e possessivo. Mercurio è in opposizione e da una parte vi spinge a vivere nuove storie, dall’altra vi chiede di essere distaccati. Occhio alle complicazioni. Lavoro? Inizia una fase di recupero: cercate di evitare di mettervi contro qualcuno.

VERGINE – Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Il cielo in amore promette grandi cose, soprattutto nelle giornate di metà settimana, ma tutto dipende da voi. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono redditizie, anche se Giove è in opposizione e forse presto bisognerà rivedere un contratto.

BILANCIA – Cari Bilancia, tre stelle. In amore c’è ancora un po’ di tensione, soprattutto ora che Venere è dissonante e potrebbe mettere un po’ di indecisione. La Luna non fa altro che aumentare l’agitazione, meglio mantenere la calma nel weekend. Presto arriverà una bella energia da sfruttare per dimenticare il passato. Lavoro? Ci sono tanti impegni e tante novità.

SCORPIONE – Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Avete voglia di vivere rapporti part time, da gestire come meglio credete. A volte, però, questo non è possibile perché è difficile per voi non farvi coinvolgere. Cercate di non spendere troppo perché il denaro è un bel problema da risolvere.

SAGITTARIO – Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Bene l’amore, in una fase di rinnovamento. Nel weekend cercate di frequentare persone nuove e di lasciarvi andare ad emozioni speciali, che possono nascere soprattutto con i nati sotto il segno dell’Ariete, Leone e Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, sta tornando l’energia.

CAPRICORNO – Cari Capricorno, cinque stelle. Venere è attiva fino agli inizi di marzo e torna la voglia di lasciarsi andare all’amore. I single ora possono rimettersi in gioco, ma bisogna liberarsi dalle ansie. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono interessanti e importanti per chi vuole fare grandi passi.

ACQUARIO – Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore vi piacciono le storie trasgressive, quelle un po’ fuori dalla norma. Bene la giornata di domenica, chi è single da troppo tempo deve cercare di lasciarsi andare, di sbloccare mente e cuore. Capitolo lavoro: siete ottimisti, ma bisogna pensare anche alle spese e stare attenti dal punto di vista economico.

PESCI – Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore la situazione promette grandi cose, anche se ci sono state delle pesanti discussioni: cercate di andare avanti e di non pensare al passato. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare scelte da fare: ora potete chiedere quello che vi avevano promesso e che non hanno mantenuto.

