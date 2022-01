Oroscopo di lunedì 17 gennaio: tutte le previsioni del primo giorno della settimana

Ariete – Discussioni in famiglia con fratelli minori e genitore, incomprensioni su come gestire l’economia di casa vi renderanno elettrici e scontenti, uno stato d’animo che si ripercuoterà nella sfera sentimentale, un calo di desiderio e molto nervosismo prenderanno il posto di una ritrovata intesa.

Toro – Un amore lontano vi dà di che penare, sarà una passione da tenere a bada, potrebbe travolgervi inesorabilmente, non siete ancora in grado di poterne preventivare gli eventuali danni o non volete, fatto sta che sarà necessario entrare nell’ottica di saperlo gestire sin da subito con cautela e senza voli pindarici, eviterete una serie di complicazioni, specie l’umore che sarà spesso controproducente e si ripercuoterà nell’ambiente che vi circonda mettendo sotto sopra, casa, lavoro e vita privata.

Gemelli – È da qualche settimana che siete in una fase di bonifica generale, vi state preparando, grazie agli ottimi supporti di un favorevole saturno, ad accogliere un periodo sorprendente che galoppa verso di voi, l’estate sentenzierà ogni vostro sacrificio dandone risultati sorprendenti… oggi sarà facile chiudere con tutto ciò che vi pesa e che dà sofferenza, anche le relazioni affettive complesse saranno messe in lista…

Cancro – La bella Luna vi ammorbidisce e rende più propositivo l’umore, grande energia e grinta oggi, affronterete la giornata più agguerriti che mai, un’idea da imporre sarà più facile del previsto… una passione travolgente.

Leone – Uscirete le unghie e i denti, nell’ambiente lavorativo sarà necessario, troppe amarezze nell’ultimo periodo vi hanno fatto ricredere e forse anche disilludere su una realtà che sembrava essere solo apparente, nella vita matrimoniale siete insofferenti, imperversano le discussioni per motivi d’interesse, prendete le distanze da un coniuge troppo poco sensibile e molto testardo.

Vergine – Nettuno e Giove in Pesci si oppongono al vostro sole e i risultati che ne derivano sono quelli che vi ci volevano, dovrete accettare un cambiamento, personale, intimo e adattarvi a una nuova vita, che col tempo vi darà l’equilibrio indispensabile per rigenerarvi e cambiare l’attuale stato delle cose.

Bilancia – Forse è troppo presto per fare progetti a lunga scadenza o parlare d’amore, voi prendetevi il vostro tempo e non cercate di ottenere da parte del partner, pur innamorato e sincero, promesse che sembrano essere premature e fuori luogo, piuttosto concentratevi sulla professione, un nuovo incarico o un trasferimento presagisce ottime nuove per le vostre aspettative.

Scorpione – Amicizie fuori dal consueto vi porteranno a sentirvi liberi e ribelli come la vostra natura detta e che da un po’ di tempo tenevate frenata, a secondo l’età non fate troppo gli spregiudicati, qualcuno avrà un ruolo, una posizione, uno status da difendere e oltre a essere fuori tempo corre il rischio di trovarsi in situazioni imbarazzanti e difficili da gestire.

Sagittario – Le grandi opportunità sembrano svanirvi tra le mani, siete spesso ad un passo dalla vittoria ma non sembrate essere supportati dalla buona sorte, nell’ultimo periodo piccoli incidenti di percorso sono ormai frequenti ma voi non siete tipi da demordere davanti a ciò, è un momento di grande crescita, adesso siete pronti a trasformare ogni evento, seppur inaspettato e deludente, in ottime possibilità, se imparerete il meccanismo, il trionfo sarà molto vicino.

Capricorno – Mente sana in un corpo sano, siate meno sprovveduti, seguite un certo regime di vita, niente ore piccole e sregolatezze, mangiate sano e depuratevi, concedetevi un piacere alla volta non esagerate, un recupero immediato può avvenire se solo lo vorrete.

Acquario – Brilla Mercurio nel vostro segno, per i single è un momento favoloso, i giovani avranno buone opportunità per vivere relazioni stabili e durature. In famiglia le solite problematiche, si ripresenta una questione legale, per poterla chiudere definitivamente un’uscita di cassa sarà inevitabile.

Pesci – Una fantastica immaginazione renderà dei fuori classe, Nettuno e Giove accentuano i talenti di chi ha già valori e qualità sorprendenti, un progetto andrà a buon fine, più stabilità nella professione, ancora un po’ di pazienza per la ripresa dell’economia, nel frattempo non fermatevi e continuate la vostra corsa verso l’obiettivo finale che sarà coronato da più di un successo.

