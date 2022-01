Oroscopo di Branko 17-23 gennaio: amore e soldi in arrivo per 4 segni

ARIETE – Ancora un’ottima settimana Ariete. La vostra carta in più è sicuramente l’energia che vi regala Marte. Tante e buona, la vostra produttività è alle stelle, anche grazie a quel Mercurio amico dall’Acquario che vi promette successi negli affari. Ed ecco il circolo virtuoso: buona energia, successi, buon umore, ancora fortuna. Cosa volete di più? Detto questo, le giornate di inizio settimana, proprio perchè state girando come una trottola potrebbero risultare piuttosto faticose. Niente che possa togliervi dal viso quel bel sorriso che è il vostro segno distintivo in queste intense e proficue giornate.

TORO – Ah ,l’amour! Cari Toro, la primavera del vostro cuore anticipa di molto quella del meteo: siete in piena fioritura! I tanti cambiamenti degli ultimi anni vi hanno portato a capire, non senza difficoltà, davvero molto chiaramente cosa volete nel profondo del vostro cuore. E ora siete nella fase in cui dovete agire per ottenerlo. Le stelle in questo momento vogliono accompagnarvi nella vostra scoperta o (ri)scoperta dell’amore. Avete deciso di darvi una chance finalmente, e in questo periodo avete fatto un incontro importante (se eravate soli) oppure avete iniziato ad ottenere quello che avete sempre voluto dal vostro rapporto di lunga data. La prossima settimana sarà ancora all’insegna dell’approfondimento di questi sentimenti (nuovi o rinnovati). Auguri!

GEMELLI – Money money money, cari Gemelli! Il vostro anno inizia all’insegna degli ottimi affari e del business. Affari vecchi e affari nuovi, commerci, contratti, trattative, si trasformeranno tutti in soldi. Perchè questo Mercurio, che è anche la tua stella guida, in questa posizione in Acquario si trasforma per te in tanto denaro contante. E’ il momento buono anche per investimenti o nuovi progetti imprenditoriali,tenendo sempre presente che niente è gratis e che oltre al favore delle stelle ci vuole iniziativa, che non vi manca di certo, fatevi avanti!

CANCRO – Cari Cancro, l’oroscopo della settimana dal 17 gennaio al 23 gennaio vi vede sulle barricate…del salotto! Ovvero, maretta in famiglia. Con il partner sopratutto, ma possibili discussioni anche con parenti e figli. Che succede? Succede che siete un pò nervosi perchè non sentite ripagata abbastanza la vostra disponibilità e generosità nel mettervi sempre a disposizione di chi vi vuole bene. E le stelle della prossima settimana vi chiedono di esternare questa cosa che non vi va giù.

Evitate però di chiudervi nel mutismo attendendo che chi vi sta vicino sviluppi poteri telepatici. Avete molte ragioni, ma dovete spiegarle agli altri. Parlate e chiedete quello che sapete di meritare!

LEONE – E allore Leone, questo rientro sul lavoro dopo le feste non è andato esattamente come ve lo eravate programmato. In questi e nei prossimi giorni, ciò che vi dà più noia è constatare che a notevoli sforzi corrispondono risultati più scarsi di quelli che speravate. Insomma, sembra sempre che la montagno partorisca il topolino e voi invece sentite forte il bisogno che i vostri sforzi vengano riconosciuti e ripagati, anche economicamente. La situazione non si risolverà nella prossima settimana, anzi è possibile che la vostra frustrazione su questo punto creaca, ma sappiate che, al di là della vostra percezione, sul posto di lavoro c’è qualcuno che vi sta osservando molto attentnamente. E sta decidendo se è vero, come sostenete, che meritate di più. Comportatevi di conseguenza, perchè a breve questo referente potrebbe prendere la decisione che aspettate. Quindi, via il malumore e dimostrate di esssere all’altezza di quello che desiderate e pensate di meritare.

VERGINE – Anche l’oroscopo della settimana prossima parla, per voi, di momenti dolci, felici, caldi, intensi, di appagamento fisico e spirituale. Venere vi coccola in ogni modo, vi ha regalato la persona che fa per voi, o ve l’ha fatta incontrare da poco o riscoprire. Fatto sta che quello stato di grazia che chiamiamo innamoramento, sta toccando con tutta la sua magia, la vita della maggior parte di voi. E come si sa, innamorarsi porta un’infinità di benefici non solo nel rapporto di coppia ma, prima di tutto su se stessi. Seguite l’onda, senza pensarci troppo.

BILANCIA – Cari Bilancia, l’oroscopo della settimana dal 17 gennaio al 23 gennaio vi rammenta che le feste sono finite ed è ora di rimettervi al lavoro. E’ quello che cerca di farvi fare in ogni modo questo bel Mercurio che vuol dire per voi nuove occasioni professionali, nuovi contratti, nuovi incassi. Un cielo bello sopratutto per chi cerca nuove opportunità di crescere o anche il primo lavoro. Tutto, dal punto di vista professionale, questa settimana fila liscio. Quindi sfruttate il momento.

SCORPIONE – Cari Scorpione, iniziate a sentire la potenza di Giove in Pesci? Per ora è un venticello, un soffio gentile che vi accarezza e vi scompiglia i capelli, cercando di farvi venire buone idee, ma tra poco diventerà il vento che soffierà forte nelle vostre vele. In questo momento vuole che lasciate andare a briglie sciolte la vostra immaginazione, poi vi darà una mano a trasformare le vostre fantasie in realtà. Impegnatevi a sognare al meglio delle vostre possibilità!

SAGITTARIO – Cari Sagittario, questo Marte vi rende un moto perpetuo più di quanto non siate normalmente. Il pianeta del fuoco vi fa ancora più dinamici, curiosi e avventurosi del solito. Tutto bello, però datevi una calmate. Tutte queste energie rischiano di sfociare in un nervosismo ingiustificato e a rimetterci potrebbe essere chi vi sta intorno, che con grande pazienza cerca di seguire o inseguire la vostra scia. Rallentate e fate sì che gli altri possano stare al vostro passo, andrà tutto meglio.

CAPRICORNO – Cari Capricorno, quest’anno la stagione del vostro compleanno è ancora più fortunata del solito. Dell’amore vi abbiamo parlato tanto, da quando è iniziato questo lungo e fortunato transito di Venere, ma vogliamo parlare del lavoro? Andate avanti come un treno e l’oroscopo della settimana dal 17 gennaio al 23 gennaio vede per voi nuovi imput. Potrebbe esserci un trasferimento, una nuova mansione in vista, nuove responsabilità o un nuovo ruolo. Comunque, la direzione sarà una: si sale!

ACQUARIO – Cari Acquario, questo Mercurio vuol dire lavoro, sopratutto nuovi contatti, ma non solo. Vi rende espansivi e molto chiacchieroni e visto che l’autostima non scarseggia mai dalle vostre parti, la combinazione potrebbe essere piuttosto faticosa da sopportare sopratutto per chi vi sta vicino, in casa. Sul lavoro invece potete sfruttare al massimo questa loquacità e una ancora maggiore velocità di pensiero che vi regala intuizioni preziose per disegnare strategie vincenti, ovvero quello che in genere a voi, sempre così sicuri di voi stessi e spontanei, a volte difetta.

PESCI – Cari Pesci, avete vinto alla lotteria? Al superentalotto? A tombola? Se la risposta è no, e vi sentite delusi perchè vi avevano promesso che con Giove nel segno sareste diventati all’istante baciati dalla dea bendata come Gastone, il cugino di Paperino, ci sentiamo solo di diriv: keep calm! Lasciate lavorare le stelle che già dalla prossima settimana verranno a bussarvi alla porta con interessanti novità, sopratutto in campo lavorativo. Tenetevi pronti!

