La Sposa con Serena Rossi: anticipazioni e curiosità sulla fiction Rai

Prosegue senza sosta la crescita professionale di Serena Rossi che, dopo i riconoscimenti ricevuti in Diabolik, torna sul piccolo schermo come protagonista di una Serie Rai

L’attrice napoletana si cimenta in una nuova serie dopo i successi de L’Ispettore Coliandro e di Mina Settembre

Serena Rossi, napoletana, 36 anni lo scorso 31 agosto vive una fase esaltante della sua carriera. Al cinema da dicembre con la pellicola di grande succcesso Diabolik torna da domenica 16 gennaio 2022 sui piccoli schermi come protagonista principale di una serie televisiva della Rai.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Serena Rossi si sposa: ma il motivo è solo professionale

Per la Rossi è un ritorno alle origini dopo i successi di Un Posto al Sole, R.I.S. Roma Delitti imperfetti ed i già citati e più recenti L’Ispettore Coliandro e Mina Settembre. La nuova fiction si intitola La Sposa e, come detto, va in onda da domenica 16 gennaio.

La Sposa è composta da sei episodi complessivi, ognuno di un’ora, e andra in onda per tre domeniche fino al 30 gennaio 2022.

La Sposa la nuova fiction con Serena Rossi

La fiction, come riporta in una nota l’Ufficio Stampa della Rai, è prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine per la regia di Giacomo Campiotti già noto per aver diretto il bellissimo Come Due Coccodrilli con Fabrizio Bentivoglio, Braccialetti Rossi e Chiara Lubich.

—>>> Leggi anche: Serena Rossi, il fidanzato è famoso: di chi si tratta

Protagonista della serie è ovviamente, Serena Rossi nel ruolo di Maria, “la sposa”, affiancata da Giorgio Marchesi che da il volto ad Italo, Maurizio Donadoni nei panni di Vittorio Bassi e Mario Sgueglia che interpreta Antonio.

La storia della serie si basa su una pratica arcaica ma ancora molto presente in Italia negli Anni Sessanta, gli anni del boom economico. Serena Rossi giovane ragazza della campagna calabrese decide di sposare un facoltoso contadino Veneto per dare un avvenire migliore alla proprio famiglia. Ma la società italiana sta cambiando e la realtà evolverà velocemente.

The post La Sposa con Serena Rossi: anticipazioni e curiosità sulla fiction Rai appeared first on Ck12 Giornale.