“Vaccinati avvelenati, che fine faranno”. Il Nobel Montagnier a Milano, roba agghiacciante: “Voi salverete l’umanità”

Ha fatto molto rumore la partecipazione di Luc Montagnier, 89enne premio Nobel, alla manifestazione no green pass organizzata da Gianluigi Paragone in quel di Milano. Il virologo e biologo francese ha detto esattamente ciò che la sua platea voleva sentire riguardo al vaccino: “Chiedo a tutti i miei colleghi di fermare le vaccinazioni contro il Covid con questo tipo di vaccini. Ne va di mezzo il futuro dell’umanità”.

Montagnier è convinto che miliardi di persone vaccinate siano il male, mentre i no-vax siano quelli furbi e intelligenti di questa epidemia: “Il dopo dipende da voi, soprattutto dai non vaccinati, che un domani potranno salvare l’umanità, mentre i vaccinati dovranno essere salvati dai centri medici”. Inoltre Montagnier ha dichiarato che “c’è stato un grande errore di strategia” nell’affrontare la diffusione del Covid: “Questi vaccini non ne impediscono la trasmissione. Questo vaccino non funziona”.

“Anziché proteggere dalla malattia favorisce anche altre infezioni”, ha aggiunto dichiarando palesemente il falso. Ma non è finita qui, perché l’89enne francese era in formissima per l’occasione milanese: “La proteina usata per il vaccino è un veleno e tocca organi come il cuore, tanto che molti atleti si stanno ammalando. Il vaccino è fatto per proteggere, non per uccidere. È un crimine assoluto dare questo vaccino ai bambini”.