the-voice-senior,-spoiler-sul-vincitore-possibile:-“fuori-categoria”

The Voice Senior, dopo le semifinali di ieri sul web un nome circola con insistenza più degli altri: applausi per la performance

Per esperienza, favore del pubblico e voce, tra i finalisti di The Voice Senior c’è un concorrente che sta viaggiando a vele spiegate verso la vittoria.

Nella puntata di ieri sera c’è stato il Knock Out. I coach, da quindici avevano portato i propri artisti a sei per team e in vista della finale sono dimezzati ancora, che hanno avuto accesso alla finale.

Ieri grande performance Annibale Giannarelli che fa parte della squadra di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano è rimasto ancora una volta sorpreso dall’artista 74enne: è lui il candidato principale alla vittoria di questa edizione.

L’immensità, il brano di Don Bucky del 1991, è stata la canzone che ha portato sul palco del programma condotto da Antonella Clerici. Dopo l’ennesima esibizione impeccabile – era stato così già nelle Blind Audition – e la standing ovation da parte del pubblico, D’Alessio ha deciso di portarlo fino in fondo.

The Voice Senior, chi è Giannarelli

Per avere percezione di cosa pensi il pubblico di Giannarelli, basta dare un’occhiata ai commenti sui social: “Di un’ altra categoria”, “Ma dopo che ha cantato Annibale dove si avviano gli altri?”; queste le parole per Giannarelli che fanno pensare che possa vincere il talent.

In effetti, per esperienza ha molto alle spalle. Originario della provincia di Massa-Carrara, dov’è tornato a vivere da qualche anno, Giannarelli da giovanissimo emigrò in Australia.

Lì negli anni 60-70 aprì i concerti di Mina e Peppino di Capri. La sua voce è conosciuta anche per uno del film più famosi, Lo chiamavano Trinità. È sua infatti la voce che canta il brano della colonna sonora Trinity.

Tutti i finalisti

Oltre a Giannarelli, del team di Gigi D’Alessio in finale ci sono Piero Cotto, Beatrice Pasquali e Claudia Arvati; per Orietta Berti, Franco Tortora, Roberto Barocelli e Cosetta Gigli; Clementino ha portato in finale Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale e Russell; infine Loredana Bertè ha scelto, Walter Stervini, Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina.

