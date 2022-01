Oroscopo di Paolo Fox 16 gennaio: amore al top questa domenica!

Ariete – è questa una domenica un tantino sottotono per voi, meglio non agitare troppo le acque intorno a voi. Tenete duro fino a domani. Anche sul lavoro, gestite e organizzate con prudenza.

Toro – il giorno per voi nasce con qualche conflitto da risolvere con Acquario e Leone. Sul lavoro tirate un pochino la cinghia e guardate fiduciosi al futuro.

Gemelli – sono giorni in cui è fondamentale non perdere troppo tempo con le persone non meritano la vostra attenzione. Sul lavoro, tutti i problemi della settimana si risolveranno da lunedì.

Cancro – oggi la Luna nel tuo segno zodiacale porta emozioni positive, attenzione a non desiderare le persone impossibili. Sul lavoro troppi dubbi, avete bisogno di conferme.

Leone – se avete bisogno di dire qualcosa, fatelo tranquillamente. In questi mesi potrete risolvere molte situazioni.

Vergine – si apre un momento importante per voi, la Luna non è più contraria in questa bella domenica. I risultati professionali sono dietro l’angolo, correte a prenderli.

Bilancia – è una giornata straordinaria, solo qualche piccola polemica, ma niente di che. Avrete nuovi incarichi sul lavoro, fate le vostre cose con calma.

Scorpione – la giornata di oggi nasce in modo positivo per voi, non manca lo slancio; voi cuori solitari fatevi avanti. Sul lavoro una piccola crisi economica deve essere affrontata con coraggio.

Sagittario – oggi vi sentite carichi di energia, molto favoriti i rapporti con Leone e Ariete. Cercate di evitare discussioni sul lavoro, se siete creativi mettetevi in gioco.

Capricorno – Luna ancora opposto in questa domenica per voi, state prendendo tutto un po’ troppo di petto. Sul lavoro tenete occupata la mente, oggi c’è troppa confusione per voi.

Acquario – ecco ancora un’altra giornata interessante per voi, sta per arrivare dal giorno 20 anche il Sole nel vostro segno zodiacale. Dovete fare, però, il possibile per risolare una questione sul lavoro.

Pesci – la situazione sentimentale è dalla vostra parte, con la Luna favorevole. Come in amore, anche sul lavoro date spazio solamente a situazioni positive ed incoraggianti.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

