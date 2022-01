franco-tortora,-dal-cantagiro-all’hit-parade:-la-carriera-del-cantante-romano

Franco Tortora è uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico e dalla critica per l’edizione 2021-2022 di The Voice Senior, la seconda della storia del programma



Scopriamo insieme qualche dettaglio della sua lunga carriera iniziata nel lontano 1968

Il cantante romano Franco Tortora, 68 anni lo scorso 1 agosto, è uno degli artisti più amati ed apprezzati della seconda edizione di The Voice Senior.

Parliamo del programma di Rai Due condotto da Antonella Clerici iniziato lo scorso 26 novembre e la cui finale è in programma venerdì 21 gennaio 2022. Oggi venerdì 14 va in onda, rigorosamente in diretta, la semifinale e Franco Tortora è uno dei protagonisti più attesi.

Scopriamo insieme qualcosa in più della sua carriera, una carriera che ha ormai superato il mezzo secolo di vita.

Siete pronti a passare una serata indimenticabile con i nostri Senior?✨🎤 STASERA non perdetevi la Semifinale di #TheVoiceSenior alle 21:25 su @RaiUno e in streaming su @RaiPlay. pic.twitter.com/1qVOEHUDUu — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) January 14, 2022

La carriera di Franco Tortora

Come detto Tortora nasce a Roma nel 1953 e già da bambino si appassiona al mondo della musica prendendo lezioni private e partecipando a diversi festival della Regione Lazio.

In uno, il Festival di Rieti, si segnala all’attenzione generale, all’epoca ha solo 15 anni e viene scritturato dall’etichetta La Voce del Liri per incidere il 45 giri arrangiato dal Maestro Roberto Pregadio.

Nel 1970 partecipa al Festival di Lugano e nel 1971 incide Il tuo sorriso arrivando alla serata finale di Un Disco per l’Estate. Si piazza al sesto posto. Il 1972 è l’anno della consacrazione. Con il brano Un, due, tre partecipa di nuovo a Un Disco per l’Estate e viene scrittturato per il Cantagiro.

Dopo qualche anno nei quali si dedica al perfezionamento della tecnica musicale e canora nel 1977 incide Aspetterò che arriverà tra le top 20 della Hit parade dell’anno. Nel 1978 ancora una partecipazione al Cantagiro e poi repentino il cambio di genere.

Franco Tortora si innamora della discomusic e sarà il suo genere per decenni. Ricordiamo in tal senso diversi 45 incisi per la Spaghetti Records tra cui il suonatissimo nelle discoteche Remember.

Negli anni successivi Tortora si dedicherà soprattutto a spettacoli nei locali con importanti partecipazioni e Millevoci fino alla chiamata a The Voice Senior che di fatto ne apre un nuovo capitolo della carriera.

