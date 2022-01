Fernando e Giada, padre e figlia a C’è posta per te: la loro storia

C’è posta per te, quella di Fernando e Giada è una delle storie della nuova edizione ha commosso il pubblico

La vicenda di Fernando e Giada, padre e figlia, parte da un cassetto. Tra le tante cose che ci sono dentro, c’è un foto che ritrae una bambina sconosciuta, almeno per Susanna.

Quest’ultima è la figlia di Fernando che solo in quel momento scopre che ha una sorella, cresciuta in un altro posto e in un altro tempo. Sarebba quindi una sconosciuta, ma il richiamo del sangue è forte.

Lo sa bene il papà che mai ha dimenticato quella figlia e ha fatto di tutto per vederla. Nata da una relaizone precedente, Giada e Susanna hanno solo lo stesso padre. Lui ha però sempre fatto di tutto per vederla anche se non viveva con la madre di lei né con la nonna della bambina con la quale i rapporti non erano dei migliori.

Nei primi anni Fernando ha visto Giada per due volte a settimana e sempre e solo in presenza delle due donne. A 9 anni poi qualcosa si rompe e per moltissimo tempo Fernando con l’ex compagna e l’ex suocera non ha contatti, fino a quando Giada diventa maggiorenne. Spera a quel punto di convincerla a vedersi al di fuori di quella casa, ma lei rifiuta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> C’è Posta per Te: arriva in studio Angela e c’è chi pensa al precedente

Fernando e Giada, C’è posta per te: dopo trent’anni davanti alla busta

È Susanna che cerca di aiutare il padre. Da quando ha trovato la foto il suo obiettivo è innanzitutto far riabbracciare Giada con Fernando, ma anche lei vuole conoscere la sorella che non ha mai avuto.

In trasmissione Maria De Filippi fa tutte le premesse del caso, spiega la storia e che Giada è la ‘destinataria’ della lettera. Si trovano così di fronte, divisi solo da quella busta mobile. Fernando è chiaramete emozionato e chiede solo di rivedere quella che una volta era la sua bambina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> The Voice Senior, spoiler sul vincitore possibile: “Fuori categoria”

Dice che vorrebbe averla in braccio come una volta, ma ormai è donna adulta e matura e in quanto tale deve decide. Decisivo è il ruolo di Sussanna che chiede di conoscere la sorella con la quale vuole condividere segreti e ricordi, come in tutte le famiglie. Giada accetta e Fernando dalla gioia si mette ai suoi piedi, abbracciandola.

The post Fernando e Giada, padre e figlia a C’è posta per te: la loro storia appeared first on Ck12 Giornale.