“Ecco come l’hanno ridotta”. Striscia, la casa liberata dai due senegalesi abusivi: un orrore senza precedenti | Guarda

Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi del caso del signor Atef, che si era visto occupare abusivamente l’appartamento da due inquilini senegalesi. I quali non pagavano l’affitto (avevano accumulato un debito di oltre 15mila euro) e non potevano essere sfrattati a causa del blocco istituito con la pandemia di Covid. L’inviata Rajae è tornata a Baranzate (Milano) per documentare gli ultimi sviluppi di questa brutta vicenda.

Dopo l’ultimo servizio del tg satirico di Canale 5, l’imam della zona aveva deciso di intervenire come mediatore e Atef è riuscito a riappropriarsi della sua casa, che però è stata lasciata in condizioni disastrose. All’ingresso nell’abitazione è infatti subito chiara la gravità della situazione: tutto è sporco e rotto, la cucina è completamente smontata con tanto di odore terrificante che esce dal frigorifero. “Sembra di stare in una discarica”, ha dichiarato l’inviata di Striscia la Notizia, ed effettivamente è quella l’impressione che si ha anche da lontano.

Il parquet completamente distrutto, i fili fuori, il televisore rubato e l’armadio scomparso: praticamente non è rimasto nulla, è tutto da rifare, con il proprietario che comunque si è detto felice per aver almeno recuperato la casa, cosa non scontata purtroppo. “Vergognoso – ha chiosato Ezio Greggio dallo studio – ci auguriamo che casi simili non si verifichino più perché in Italia l’occupazione abusiva è in crescita ed è ora di finirla con questa storia”.