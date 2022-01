“Che figura di m***a, cambia lavoro!”. Enrico Mentana, fuorionda esplosivo: un clamoroso vaffa | Video

Impossibile festeggiare i 30 anni del Tg5 senza partire da Enrico Mentana, fondatore e mitico direttore della creatura giornalistica voluta fortissimamente da Silvio Berlusconi. Era la visionaria sfida di Mediaset alla Rai, l’impensabile scontro diretto alla corazzata Tg1, fino ad allora di fatto “l’unico” telegiornale degli italiani. Ma il Cav, come ricorda Fedele Confalonieri, è l’uomo dell’impossibile. E se il Tg5 è stato in grado di superare l’avversario è anche merito di Mentana e del suo stile, sobrio ma aggressivo.

Le sfuriate fuorionda di Mentana: guarda il video di Striscia la notizia (dal minuto 0.45)

Striscia la notizia decide così di festeggiare il telegiornale della rete proponendo il meglio (o il peggio, a seconda dei punti di vista) di questi 30 anni. Non solo la diretta, però, perché Mentana ha dato spettacolo anche e soprattutto nei suoi fuorionda. Siamo dalle parti di Emilio Fede, diventato il simbolo delle sfuriate. Ma “Mitraglietta” non è da meno e alcune scene trasmesse dal tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci (giusto una manciata di anni prima del Tg5) lo testimoniano.

Nelle immagini “d’epoca”, ecco qualche perla del direttore. Al telefono rimprovera i suoi giornalisti: “Ma che avete combinato ragazzi? Non si possono fare queste figure di m***a, in tre per fare un pezzo e non siete capaci”. Poi la lavata di capo a un tecnico della regia: “Ma come non riescono a prendere il segnale? Ma come si fa? Ma come ho ragione? Ma come non so che fare? Allora cambia mestiere, vai a casa!”. E alla fine ci scappa, inevitabile, il “vaffa”.