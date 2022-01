Alvise Rigo, il rugbista più amato: fidanzato? Ecco la sua risposta

Alvise Rigo ora lavora come modello e ha partecipato a Ballando con le stelle: ha chiarito la sua situazione sentimentale

Dallo sport alla moda, poi in televisione. Il 29enne Alvise Rigo, ex rugbista, oggi oltre al lavoro di personal trainer è impegnato come modello e sabato 15 gennario è ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin; racconterà tutta la sua carriera professionale e vita personale.

Nelle ultime settimane è stato sotto ai riflettori per aver partecipato a Ballando con le stelle. Come per le coppie formate da Iannone e Lando e Arisa e Coppola, anche per lui ci sono state le voci di gossip per il feeling con la sua compagna di ballo Tove Villfor.

È stato lui stesso a spiegare come stanno le cose quando dopo tante indiscrezioni ha voluto chiarire la sua situazione sentimentale in un’intervista al settimanale Gente. Ha così posto fine alla chiecchiere di gossip

Alvise Rigo: “Esco da una situazione difficile”

Per prima cosa il rapporto con Tove. Ha che è rigida quando serve ma sa essere complice anche nei momenti di leggerezza come quando si scherza. Ma la sintonia non va oltre il lavoro all’interno del programma di RaiUno.

Anche perché ha scelto di essere single. Ha raccontato di uscire da una storia complicata. Una relazione, secondo il suo punto di vista, deve arricchire entrambi, non annullarli. Per questi motivi ora preferisce concentrarsi solo su sé stesso anche se non ha perso fiducia nelle donne.

