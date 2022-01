Alessia Quarto, brutte notizie dopo C’è posta per te: le sue condizioni

Alessia Quarto da sabato scorso è diventata famosa dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi

Appena conclusa la puntata la scorsa settimana, Alessia Quarto ha visto crescere il seguito sul proprio profilo Instagram. La giovane napoletana ha raccontato a milioni di italiani il tradimento subito. Il marito non è stato con una donna qualsiasi, ma con sua cugina.

Ora la ragazza comunica molto con i propri followers e ha dato loro una brutta notizia. Come tanti italiani è alle prese con il Covid.

Alessia Quarto, cambio “situazione sentimentale” sui social ma non tutti credono alla storia

La storia di Alessia è stata seguitissima la settimana scorsa. La giovane di Boscoreale, nel Vesuviano, è sposata con Giovanni dal quale si sta separando. Le nozze sono giunte al termine quando lei ha scoperto che il marito l’ha tradita con sua cugina mentre viveva il dramma della perdita di un figlio.

Giovanni ha portato la donna in trasmissione per chiederle perdono, ma non è riuscito a riceverlo. “Perché sei andato a letto con lei?” ha chiesto ironicamente. “Lo sanno tutti che non è Santa Maria Goretti. La conosci bene”.

Del perdono, come detto, non se ne parla. I telespettatori che si sono appassionati alla vicenda li hanno cercato i protagonisti sul social, soprattutto lei, e hanno notato che alla voce “situazione sentimentale” c’è scritto “vedova”.

Ma nelle discussioni non mancano utenti che non credono a nulla, sono convinti che sia tutta una mesinscena per creare dei nuovi personaggi televisivi e portarli alla notorietà.

Se fosse vero, scrivono in molti, sarebbe rimasto tutto all’interno delle mura domestiche e se fosse uscito non sarebbero andati a parlarne in televisione.

