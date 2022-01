MrBeast è lo youtuber più pagato del mondo: 54 milioni di dollari nel 2021

Con un nome come MrBeast, forse era inevitabile diventare famoso. Il 23enne ha guadagnato 54 milioni di dollari nel 2021, il massimo per qualsiasi YouTuber da sempre, e i suoi video hanno accumulato 10 miliardi di visualizzazioni (il doppio rispetto all’anno precedente).

Cosa piace così tanto alla gente? Internet ama guardare le acrobazie e MrBeast è il migliore nel fare le più spettacolari. Nell’ultimo anno ha trascorso 50 ore sepolto vivo e offerto 10mila dollari a chiunque fosse disposto a sedersi in una vasca da bagno di serpenti. Inoltre, ha ospitato la sua versione di Squid Game, costruendo repliche dei set della serie di Netflix.

MrBeast è al comando per la prima volta nella nostra ultima classifica degli YouTuber con i guadagni più alti e probabilmente avrà un posto tra gli intrattenitori più pagati al mondo. In effetti, il suo stipendio giornaliero di 54 milioni lo avrebbe inserito nella Top 40 della nostra ultima Celebrity 100, la classifica delle star più pagate nel mondo dell’intrattenimento, davanti a personaggi come Billie Eilish, Kim Kardashian, Angelina Jolie e persino i Bts. I due dietro MrBeast, Jake Paul ($ 45 milioni) e Markiplier ($ 38 milioni) – avrebbero anche fatto parte della Celebrity 100, con una media di 35 milioni.

Complessivamente, gli Youtuber hanno guadagnato tutti insieme la cifra record di 300 milioni nel 2021, in aumento del 40% rispetto all’anno precedente, per lo più grazie alle maggiori visualizzazioni sui loro canali YouTube e alle entrate pubblicitarie che hanno generato da quei video. Più persone che mai sono oggi su YouTube: la piattaforma ha quasi 2 miliardi di utenti, con un aumento del 40% in cinque anni.

Circa la metà dei loro guadagni proviene da quelle entrate pubblicitarie. Per aumentare ulteriormente la loro paga, tutte queste star hanno lanciato inoltre progetti di merchandising. E si dilettano in vari modi per generare ulteriori profitti con Twitch, Snap, Facebook, podcast, Nft e persino hamburger. Alcuni hanno firmato accordi redditizi con Spotter, una startup di Los Angeles che acquista i diritti dei vecchi video di YouTube.

Ecco la classifica dei 10 YouTuber più pagati:

#1 | Mr. Beast (Jimmy Donaldson): $ 54 milioni

#2 | Jake Paul: $ 45 milioni

#3 | Markiplier: $ 38 milioni

#4 | Rhett and Link: $ 30 milioni

#5 | Unspeakable: $ 28,5 milioni

#6 | Nastya: $ 28 milioni

#7 | Ryan Kaji: $ 27 milioni

#8 | Dude Perfect: $ 20 milioni

#9 | Logan Paul: $ 18 milioni

#10 | Preston Arsement: $ 16 milioni

L’articolo MrBeast è lo youtuber più pagato del mondo: 54 milioni di dollari nel 2021 è tratto da Forbes Italia.