gf-vip-6,-soleil-sorge-ad-un-passo-dall’eliminazione-dal-gioco:-il-motivo

Il patrimonio di consenso e simpatia accumulato da Soleil Sorge nei primi quattro mesi di gara al Grande Fratello Vip sta scemando progressivamente

Dall’uscita di Alex Belli in poi Soleil Sorge ha commesso una serie di errori strategici che ne stanno zavorrando la corsa alla vittoria. Ecco quali

La stella di Soleil Sorge all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta lentamente oscurando. La prova provata arriva dagli ultimi televoto dove le percentuali in suo favore sono scese di colpo.

Per non tacere dei sondaggi in nostro possesso che, nella competizione prevista per il live di questa, venerdì 14 gennaio, del Grande Fratello Vip 6, la vede di poco avanti rispetto a Federica Calemme, la concorrente verosimilmente destinata all’eliminazione, e molto distante da Carmen Russo.

Ed è tutto davvero molto strano se si pensa che a fine dicembre Soleil Sorge era indicata da tutti i sondaggi come la possibile vincitrice dell’edizione 2021-2022 del reality show in ballottaggio con Sophie Codegoni. Non a caso le due concorrenti che hanno seguito da settembre il copione di Fabrizio Corona.

La perdita di consenso di Soleil Sorge

Ma cosa è cambiato nel frattempo per perdere tutto il consenso accumulato? La risposta è semplice è uscito di scena Alex Belli. La liason amorosa, più o meno vera, tra l’attore di Centovetrine e l’influencer italo-americana ha catalizzato le attenzioni dei primi mesi di gioco quasi per intero.

L’uscita di Belli, con tanto di scontro in diretta tra la Sorge e la moglie di lui, la modella venezuelana Delia Duran ha posto la giovane concorrente in cattiva luce portandola in un cono d’ombra dal quale non riesce ad uscire.

Tutto questo, come detto, ha eroso il grande consenso accumulato ed il rischio, sempre più concreto, è quello di essere eliminata. Alcune proiezioni di televoto segnalano che in uno scontro a due la Sorge esce battuta praticamente con tutti e che la sua salvezza al momento è ancorata al fatto che si sceglie fra tre concorrenti.

Serve un colpo di scena, un fattore che possa cambiare l’inerzia della sua partecipazione al reality show. Ma i fan e la rete sembrano averla impietosamente abbandonata. Non sarà facile. A meno che non arrivi qualche nuovo suggerimento da Fabrizio Corona.

