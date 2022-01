francesca-michielin-a-sanremo-2022:-per-lei-un-ruolo-speciale

Francesca Michielin sarà a Sanremo 2022: l’annuncio via social e la risposta di Emma Marrone: l’artista veneta non canterà

In questo ore Francesca Michielin è andata in trend su Twitter. Il suo nome è in tendenza da quando ha annunciato che una grande sorpresa che la riguarda con Emma Marrone: sarà lei a dirigere l’orchestra per l’esibizione della cantante pugliese.

Dopo il duetto dello scorso anno con Fedez, Chiamami ancora amore il brano presentato, e il rischio squalifica per quei pochi secondi andati online prima della presentazione ufficiale, ques’anno la Michelin tornerà a Sanremo ma in tutt’altra veste.

Dopo i complimenti ad Emma, sui social la musicista di Bassano del Grappa ha detto di essere “onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva“.

Francesca Michielin all’orchestra di Sanremo, Emma: “Festeggiamo i suoi dieci anni di carriera”

“I love you baby! Grazie, sarà bellissimo”, è stata la risposta di Emma sempre via social ha scritto Emma sotto al post della collega. Edizione speciale anche per lei che torna a Sanremo dove ha sempre avuto grandi soddisfazioni.

Nel 2011 ha vinto con Non è l’inferno per poi essere co-conduttrice qualche anno dopo insieme a Carlo Conti e ricarcare il palco come super ospite.

Inoltre nel post ha spiegato che l’idea è nata dalla stessa Michielin. È stata lei che si è proposta, dicendole che le sarebbe piaciuta vivere l’esprienza. Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”, ha concluso.

