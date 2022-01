Diana Del Bufalo fa chiarezza: “È una fake news”

Diana Del Bufalo è finita nella bufera che ha innescato una serie di voci che smentisce: “Non sono fuori dal programma”

Diana Del Bufalo fuori da Lol? L’attrice 31enne fa chiarezza e spiega quanto ci sia di vero nelle voci che stannO circolando, ossia assolutamente nulla.

“Figuriamoci, abbiamo già girato tutto a settembre”, ha detto in un’intervista rilascia a Il Messaggero e efinisce questa indiscrezione una fake news. Ma come e quando è cominciata a circolare?

Tutto è legato al Covid e alla sua dichiarazione sulla mancata vaccinazione. Nell’intervista, infatti, chiarisce anche la sua posizione in merito: “Non sono una nox vax“. Il vaccino non l’ha fatto per problemi di salute.

Quello delle misure anti-Covid resta un capitolo delicato e ha svelato di essere anche stata minacciata di morte dopo aver parlato della sua mancata vaccinazione.

Diana Del Bufalo, le minacce di morte dopo la posizione sui vaccini

A tali minaccia non ha fatto seguito nessuna denuncia. Il motivo, ha spiegato, è che vive abbastanza i social per sapere che alle parole non seguono i fatti, che gli haters sono solo dei leoni da tastiera.

Del Bufalo è nell’occhio del ciclone delle polemiche già da qualche settimana quando in un video postato sui Intagram aveva detto che i vaccini sono inutili.

Successivamente aveva chiesto scusa per quanto detto e inoltre su Instagram aveve dichiarato che non avrebbe fatto il vaccino, su consiglio del suo medico, per via del suo “cuore ballerino”.

Infine, nell’intervista ha anche fatto un accetto al programma Lol: “Stai proprio male fisicamente se non puoi lasciarti andare alla risata”. Non si è soffermata molto perché ha spiegato che non può parlare ancora. La secondoa edizione, infatti, non è ancora andata in onda.

