Quirinale: Brugnaro, ‘Draghi soluzione migliore, sostegno a Berlusconi se ha possibilità’

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Al vertice del centrodestra di domani “non andiamo a prendere ordini, i nostri deputati non sono soldatini. Intanto dobbiamo capire se c’è la candidatura o meno. Se ci sono le condizioni, non c’è possibilità di scegliere strade più aperte, Berlusconi vuole giocare le sue carte e tutti i partiti del centrodestra ritengono che abbia la possibilità di farcela e tutti ci crederemo, ci stiamo anche noi. Però dovrà essere una discussione ampia e franca. Berlusconi ha 85 anni, per quanto sia vivo e vivace non vorremmo esporlo a una brutta figura, è un discorso di rispetto verso un uomo che ha dato tanto, la conta va fatta bene prima”. Lo ha affermato il sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, ospite di Tg2 Post.

“È giusto che il centrodestra dia un segnale -ha aggiunto- ma è giusto anche che pensiamo a tutti gli italiani. Penso che Mario Draghi al Quirinale sarebbe la soluzione migliore per gli italiani non per i giochetti di palazzo, penso che il centrodestra poteva intestarsi questa candidatura e mettere un uomo importante di centrodestra nel Governo”.