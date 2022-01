Oroscopo di Paolo Fox 14 gennaio: lavoro e amore molto bene questo venerdì

Ariete – Giornata positiva per i sentimenti, se devi chiarire qualcosa con il partner è il momento di agire. Sul lavoro invece Venere dissonante fa sentire un pò di stanchezza, cautela con il Capricorno.

Toro – Bella situazione per i sentimenti, entro domenica un’emozione potrebbe fiorire. Sul lavoro invece non è il momento di fare scelte azzardate.

Gemelli – La Luna nel segno invita a vivere le emozioni senza remore. Sul lavoro invece se hai dei dubbi temporeggia, non farti prendere dalla fretta.

Cancro – Venere contraria indica la necessità di una certa prudenza in amore. Sul lavoro invece evita le discussione e non affaticarti più del dovuto.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Anche se non si registrano grandi novità la situazione per i sentimenti è positiva. Sul lavoro invece l’energia non ti manca, sfruttala!

Vergine – In amore oggi ci sono piccoli dubbi, niente che non si possa rivolvere con il dialogo. Sul lavoro invece fai valere le tue idee e se decidi di abbandonare un’impresa fallo a testa alta.

Bilancia – In amore la giornata parte bene, la Luna è nel segno. Sul lavoro invece l’energia cresce nel pomeriggio, eventuali nodi professionali verrano al pettine tra un paio di mesi.

Scorpione – In amore sarai irresistibile grazie alla presenza della Luna nel segno. Sul lavoro invece se c’è qualcosa che non va non esitare a parlarne.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – La Luna in opposizione consiglia prudenza nei rapporti con Pesci e Gemelli. Sul lavoro invece nuovi progetti in arrivo, non aver paura di cambiare!

Capricorno – In amore la giornata di oggi ti aiuta a parlare chiare e a sciogliere eventuali dubbi con il partner. Sul lavoro invece cerca di non agitarti troppo, ricorda che ogni tanto fa bene delegare qualche compito.

Acquario – Bella questa giornata per l’amore, inizia a programmare fin d’ora qualcosa di bello per il fine settimana. Sul lavoro invece anche se ti piace sperimentare, ora devi accettare quello che ti viene proposto.

Pesci – La Luna dissonante invita alla cautela oggi, non alzare polveroni inutili. Sul lavoro invece novità in arrivo ma attenzione alle finanze!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 14 gennaio: lavoro e amore molto bene questo venerdì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.