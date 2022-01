Oroscopo di Branko 14 gennaio: fortuna e amore, ecco le stelle di venerdì

Ariete – Oggi la Luna influenza la tua vita, hai troppi ricordi e sei in confusione: cerca di non guardarti indietro, devi andare oltre. Ma prima, forse, devi fare chiarezza nel tuo cuore!

Toro – Bene, sei stato in grado di lasciare andare il passato e ora con la tua creatività ti puoi rimettere in gioco. Che ne dici di pensare a nuovi progetti e idee per il futuro? Forza!

Gemelli – Oggi sei pronto a fare qualsiasi cosa, ma forse sei un po’ bizzarro e potresti destabilizzare chi ti sta attorno!

Cancro – Bene, la giornata parte con il piede giusto, ma non per forza devi aggiustare tutto. A volte serve fare un passo indietro: che ne dici di rimandare l’azione?

Leone – Stai per fare qualcosa di cui, però, potresti presto pentirtene. Ma non temere: tutto migliorerà nei prossimi giorni!

Vergine – Cerca di concentrarti sul lavoro, tutti gli sforzi verranno ripagati.

Bilancia – Non riesci a controllarti di fronte ai cambiamenti, ma è inutile cercare di impedire quello che è inevitabile. Anzi, bisogna andare avanti!

Scorpione – Oggi hai bisogno di mimetizzarti dagli altri. Ti piace lavorare in modo autonomo, ma forse il gruppo oggi ti aiuta ad avere più sicurezza!

Sagittario – Oggi sei un po’ riservato, ma anche ottimista: le buone idee non ti mancano, anzi sai anche in grado di analizzare tutta la tua vita!

Capricorno – Stai iniziando una bella e nuova avventura e tutto quello che apprendi ora sarà importante per il futuro. Cerca di andare verso la tua direzione e non avere paura di pensare in grande: resta, però, con i piedi per terra!

Acquario – Marte oggi ti aiuta a essere più empatico nei confronti degli altri. L’energia non ti manca, stai andando nella direzione giusta e sei circondato da persone meravigliose!

Pesci – Lasciati andare alle emozioni, anche se tu quando stai bene hai sempre pensieri strani. Cerca di stare con i piedi per terra, hai bisogno di questo!

