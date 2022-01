oroscopo-dell’amore-per-single-e-coppie:-scopri-cosa-dicono-le-stelle!

Gemelli – Siete piuttosto in ansia per aver dato seguito a certe situazioni, quindi non avrete molta lucidità nella prima parte della settimana. A questo punto, sarebbe meglio cercare di prendere più momenti di pausa.

Le coppie tarderanno a discutere di una questione che, nel frattempo, potrebbe risolversi da sola o comunque, prendere una strada propria. Sarà difficile rimettersi in pari, ma questo dovrebbe essere l’obiettivo.

I single non metteranno in chiaro le proprie intenzioni, per paura di non riuscire ad entrare in sintonia con l’altra persona. Tuttavia, questi sotterfugi, potrebbero allontanare invece di avvicinare.

Cancro – Non potete permettere ad altre persone di intromettersi nella vostra vita privata. Teneteli lontani, anche per salvaguardare coloro che vi interessano. In caso contrario, potrebbero essere messi fuori strada.

Le coppie non passeranno molto tempo insieme, ma dovranno cercare, per quanto possibile, di andare d’accordo e di non creare conflitti. A questo punto, è molto importante mantenere l’equilibrio giusto.

I single non metteranno di certo in dubbio le loro sensazioni, ma potrebbero opporsi a certe situazioni, coscientemente, evitando alcune persone. Sarebbe un peccato non vivere il presente.

Leone – Cercate di non provocare altri disastri, come nelle settimane precedenti, poiché potrebbe essere disastroso questa volta. Non potete avere ad esempio, il piede in due staffe, nonostante abbiate dei dubbi legittimi.

Le coppie, dovranno ritrovare forza e vigore nel rapporto, specialmente se uniti da molto tempo. L’altro può infondere quella determinazione che manca, poiché è questo che bisognerebbe fare in una relazione salda.

I single non attiveranno particolari strategie e saranno molto fortunati, grazie al loro innato fascino. Tuttavia, l’insidia dell’istinto potrebbe annidarsi fin da subito ed andrebbe invece, tenuto a bada.

Vergine – Sarete molto più attivi in questa settimana, come se una spinta vi avesse portato a migliorare le condizioni delle vostre relazioni. Non c’è nulla di meglio al momento, quindi proseguite pure con i vostri intenti!

Le coppie ritroveranno dunque un gran vigore e potrebbero approfittarne per fare dei passi in avanti. Progettare qualcosa, potrebbe spingere il partner a partecipare più attivamente, a patto che glielo lasciate fare!

I single preferiranno andare controcorrente per una volta e faranno il primo passo in modo esplicito, senza giochi o sotterfugi. Questo potrebbe aprire la strada a nuove relazioni e conoscenze. Ottimo!

Bilancia – Le emozioni, queste sconosciute! Comprendere che cosa accade nel vostro cuore questo mese potrebbe rappresentare una vera sfida.

Non tanto per i desideri, la passione e la sensualità, che andranno alla grande almeno quasi fino al termine di gennaio, ma per la confusione di quello che probabilmente proverete.

Non meravigliatevi se nella coppa del vostro cuore si mescoleranno insoddisfazioni, dubbi, amore e antipatia, speranza e sfiducia. Fa parte di quella avventura che si chiama vita, ricca dicontrasti ma meravigliosa.

Scorpione – Vi sentirete affettuosi, empatici, disposti a concedere libertà e spazio, anche e soprattutto al vostro cuore, forse tenuto in scacco dal nervosismo troppo a lungo.Gennaio segna il momento della ripresa, del rinnovo del desiderio di tante occasioni positive che vi permetteranno di essere voi stessi e di lasciarvi andare alla forza dell’emozione. – Vi sentirete affettuosi, empatici, disposti a concedere libertà e spazio, anche e soprattutto al vostro cuore, forse tenuto in scacco dal nervosismo troppo a lungo.Gennaio segna il momento della ripresa, del rinnovo del desiderio di tante occasioni positive che vi permetteranno di essere voi stessi e di lasciarvi andare Per quanto riguarda la passione e l’erotismo, vivrete una stagione tranquilla ma a fine mese i giochi potrebbero divenire bollentissimi!