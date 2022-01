Lutto nel mondo della musica: la sua voce si è spenta, è dramma

Lutto nel mondo della musica classica: la mezzosoprano Maria Ewing è morta a 71 anni: l’annuncio dato dalla figlia

Giorno triste per gli appassionati di musica classica. A Detroit si è spenta a 71 anni la mezzosoprano Maria Ewing. La notizia è stata data dalla figlia, l’attrice e regista Rebecca Hall e il tragico evento, a causa di un cancro, è avvanuta il 9 gennaio.

Nata nel 1950, la madre era un olandese che aveva sposato un afroamericano. Il debutto in teatro è arrivato che aveva già 26 anni, nel 1976, debutta al Metropolitan di New York con Le nozze di Figaro di Mozart dopo gli studi fatti al Cleveland Institute of Music.

Nel prestigioso teatro di americano recita ben 96 volte in tutta la sua straordinaria carriera. L’ultima 21 anni dopo l’esordio, nel 1997 quando è Marie nel Wozzeck di Berg. Ben otto le lingue in cui sapeva esibirsi e tanti i ruoli interpretati come quelli in Carmen e Salome, opere note tra gli appassionati.

Lutto nel mondo della musica, addio a Maria Ewing. La figlia: “Piena di contraddizioni ma meravigliosa”

Nel 1978, in occasione della prima di Così fan tutte al Festival i Glyndebourne conosce Peter Hall, fondatore della Royal Shakespeare Company e futuro direttore del Teatro Nazionale di Londra che diventerà suo marito nel 1982, fino al divorzio del 1990.

“Era piena di contraddizioni. Ma era meravigliosamente viva per tutti loro”, ha scritto la figlia nel messaggio riportato per primo dal Los Angeles Time. “Era ferocemente appassionata, ma anche gentile e premurosa, complicata e tuttavia sempre amorevole. Era una perfezionista”.

Ora alla figlia unica Rebecca, nata nel primo anno di matrimonio con Hall, la sua famiglia era composta da tre sorella e una nipote.

