il-giallo-di-miranda-fryer:-l’attrice-di-serie-tv-morta-a-soli-34-anni,-la-causa

Miranda Fryer è scomparsa improvvisamente. La giovane è stata trovata nel letto dal marito sposato poco più di un anno fa

Gli appassionati delle serie tv sono sconvolti per l’improvvisa morte di Miranda Fryer. Conosciuta per la sua partecipazioni in tante fiction a episodi che hanno avuto molto successo, la donna è morta a soli 34 anni.

Il corpo senza vita l’ha ritrovato il marito nel proprio letto. Miranda era andata a dormire e non si è più risvegliata. I due si erano sposato solo nel 2020 e purtroppo la vita insieme si è interrota troppo presto.

Non sono stati dati specifici dettagli sulla morte che inizialmente è sembrato un giallo proprio per la mancanza di informazioni. La famiglia in un secondo momento con un comunicato ha reso noto quelle che portrebbero essere state le cause del decesso.

I propri cari hanno infatti parlato di “storia familiare“, accennando alla possibilità che forse la donna sia morta a causa del cuore, fermatosi nel sonno.

Miranda Fryer, l’esordio a soli 18 mesi

La famiglia nella succitata triste nota ha dato un dettaglio che fa ancora più male ai fan e a chi le voleva bene. Miranda voleva mettere su famiglia con il marito e avere dei figli.

Aveva esordito in tv che aveva solo un anno e mezzo. Era infatti la piccola Sky Mangel nella serie tv Neighbors, figlia di Joe (intepretato da Mark Little) e di Kerry (Linda Hartley). La serie è andata avanti per tre stagioni e Miranda è cresciuta sul set. Negli anni successivi il cast è rimasto legato e ora tutti insieme condividono il dolore.

Jan Russ, direttore del casting della serie, ha parlato a TV Tonight: “Ha trascorso i suoi anni nel mio show e ci siamo sempre sentiti, oggi è un giorno molto triste”, ha affermato ricordando l’attrice.

