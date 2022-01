euroconference-e-teamsystem-insieme-per-premiare-le-100-eccellenze-tra-commercialisti-e-consulenti-del-lavoro

Il nostro Paese, come confermato dai dati relativi all’andamento del Pil, sta vivendo un momento di slancio e crescita. Già nel primo semestre del 2021 l’economia italiana ha vissuto una ripresa economica superiore a quanto prospettato nel Def (Documento di economia e finanza), pari a +5,7% del Pil. Euroconference e TeamSystem, con il supporto di Forbes Italia, vogliono cogliere l’occasione per premiare i professionisti che hanno svolto un ruolo di protagonisti della rinascita della nostra economia. “100 Best in Class” è l’iniziativa volta a promuovere le 100 eccellenze italiane tra commercialisti e consulenti del lavoro.

Questa congiuntura positiva, accompagnata dall’importante programma di investimenti e riforme previsti nei prossimi mesi, offre spazio ad un’occasione unica per consolidare questo cambio di paradigma. Una crescita già avviata durante l’emergenza sanitaria, che vede da una parte il digitale come mezzo e dall’altra i professionisti stessi come attori della rinascita, in grado di rendere sempre più competitive ed efficienti le imprese italiane. “Crediamo sia importante dare visibilità a chi si è distinto nella propria professione” si legge sul sito ufficiale di TeamSystem, dove si possono visionare le regole per la candidatura e i componenti della giuria.

Le categorie Best in Class

Le categorie “Best in class” all’interno delle quali i commercialisti e i consulenti del lavoro verranno selezionati sono le seguenti:

Competenza : verranno selezionati gli Studi sono cresciuti maggiormente rispetto all’anno della propria costituzione in termini di ambiti disciplinari coperti e competenze.

: verranno selezionati gli Studi sono cresciuti maggiormente rispetto all’anno della propria costituzione in termini di ambiti disciplinari coperti e competenze. Crescita : verranno selezionati gli Studi che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business.

: verranno selezionati gli Studi che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business. Innovazione Digitale : verranno selezionati gli Studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.

: verranno selezionati gli Studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti. Valore economico e sviluppo di business: verranno selezionati gli Studi che hanno creato maggiore valore economico e sviluppo del business per i propri clienti accompagnandoli nel loro percorso di crescita.

Una giuria di alto livello avrà il compito di selezionare i commercialisti e i consulenti del lavoro che si sono distinti per capacità di innovare, di guardare al futuro e di creare valore, sia per il proprio Studio, sia per l’economia italiana. A questo link, il form per inviare la propria candidatura.

L’articolo Euroconference e TeamSystem insieme per premiare le 100 eccellenze tra commercialisti e consulenti del lavoro è tratto da Forbes Italia.