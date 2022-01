barbara-d’urso-torna-a-pomeriggio-5:-conto-alla-rovescia,-che-fine-ha-fatto

Barbara D’Urso ha “abbandonato” i suoi affezionati telepettatori per concedersi ma tra poco torna al suo posto. Per lei anche un nuovo programma

I telespettatori del pomeriggio di Canale 5 stanno facendo il conto alla rovescia. Barbara D’Urso nel periodo natalizio si è dedicata a una lunga pausa che sta per terminare.

Come già annunciato da vari siti, il ritorno è in programma lunedì 17 gennaio. Momentaneamente al suo posto c’è la giornalista del Tg5 Simona Branchetti. Se il programma della D’Urso si solito è al centro delle polemiche, non sono mancate neanche con l’ex Sky.

La settimana scorsa è stata ‘accusata’ da Alberto Matano, il collega conduttore del principale competitor, La vita in diretta, secondo il quale un’inviata di mediaset avrebbe sottratto un intervistatore alla giornalista di RaiUno.

Barbara D’Urso, rifutato l’invito al suo programma

In queste settimane di assenza Barbara D’Urso è stata in montagna e ha informato continuamente i proprio followers su Instagram dei propri spostamenti. Non solo relax per la conduttrice campana ma anche sport ad alta quota.

Nei prossimi mesi, verosimilmente in primavera, la D’Urso sarà impegnata anche in un altro programma, La Pupa e il Secchione. È da un po’ che viene associato il suo nome alla guida della trasmissione di Italia 1 che dovrebbe svolgersi di nuovo in studio e non esterna come nell’ultima edizione.

Sono circolati anche i nomi dei giurati, uno in particolare, Cristiano Malgioglio. Contattato da TvBlog, il diretto interessato ha ammesso che la telefonata è arrivata ma ha dovuto declinare per altri impegni. Si è detto comunque felice che abbiano pensato a lui che ha affermato di apprezzare il programma che ha definito molto bello e divertente.

