Angelina Lacour, chi è la fidanzata di Sfera Ebbasta

Sudamericana 27enne, Angelina Lacour da più di due anni sta con il rapper milanese: una carriera da moella ben avviata

Il suo profilo Instagram conta quasi 850mila followers e i numeri sono in crescita. Nata in Argentina nel 1995, Angelina Lacour era già nota come modella poi la popolarità è salita ulteriormente da quando si è fidanzata con Sfera Ebbasta.

Madre che in passato ha praticato nuovo, padre pugile, la giovane è cresciuta nello sport e nell’educazione del benessere fisico. Aspetto che ha sempre curato e che ha fatto del suo fisico un lavoro con le sfilate e le foto sui vari social.

Carnaggione e occhi scuri, era molto giovane quando ha cominciato a lavorare per grandi brand di abbigliamento e accessori. Sempre in giro per il mondo per lavoro, quando è casa come testimoniano le foto sui social ama cucinare. Non solo fatiche in palestra ma anche buon cibo, perà il benessere fisico e mentale he le dà lo sport è la sua principale attività e passione, come ha detto in un’intervista a La Gazzetta dello sport.

Angelina Lacour e Sfera Ebbasta: il grande annuncio di oggi

Pare che la storia con Sfera Ebbasta sia cominciata nell’estate 2020. Lei è spesso a Ibiza per lavoro (principalmente si divide anche tra Milano e Parigi) e il rapper era lì in vacanza.

A agosto compaiono le prime foto insieme e in autunno lei si trasferisce a Milano per viveva vicino a lui, tenendo sempre una valigia pronta in giro per mondo. I fan della coppia spesso li hanno immortalati in giro su un fuoristrada nel capoluogo lombardo e fine anno passeggeranno per le strade in tre. Con l’ultimo post su Instagram è infatti stata annunciata la gravidanza.

