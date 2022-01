“Un accordo tra loro due?” Renzi e il patto Draghi-Mattarella, da Giletti tutta la verità sul Quirinale

Primo appuntamento del 2022 con Non è l’Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti in onda su La7. Al centro della trasmissione le nuove decisioni del Governo sulla pandemia da Covid, con obbligo vaccinale per gli over 50, durata delle quarantene e aumento esponenziale dei contagi. Ad aprire la puntata una intervista, faccia a faccia, del conduttore con Matteo Renzi, il leader di Italia Viva.

Ad inizio puntata l’ex premier si è confronta con il conduttore sulle sfide chiave delle prossime settimane. Giletti infatti ha intervista il senattore di Rignano e tra i punti cardine dell’intervista c’è stata la pandemia da Covid 19, ma soprattutto l’elezione del Presidente della Repubblica. Alla domanda di Giletti su un possibile patto Mattarella con Draghi quando l’ex governatore della Bce fu chiamato a guidare il governo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte: “Resto un anno a gestire questa situazione emergenziale e poi salgo al Colle. E’ possibile?”, chiede Giletti a Renzi.

“Conoscendoli entrambi non credo proprio. Sono due personalità molto rispettose delle istituzioni”, afferma Renzi. “Draghi lo ha detto con chiarezza si ritiene un nonno al servizio delle istituzioni. Per cui che resti a Palazzo Chigi o che vada al Colle, l’importante per l’Italia è averlo a disposizione”, conclude Renzi.