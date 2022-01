“Regole esoteriche e gente esasperata”. Lilli Gruber chiede e Beppe Severgnini sbotta | Guarda

Beppe Severgnini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo in onda su La7, ha parlato delle restrizioni per il virus. L’editorialista del Corriere della Sera ha attaccato soprattutto le decisioni del governo sulla scuola: “Le regole della scuola sono esoteriche. Ci stiamo stufando di dire ai no vax di vaccinarsi, un 10% di popolazione che occupa l’80% di terapie intensive. Stiamo imparando a convivere con il virus, ma è una convivenza esausta. Siamo esausti di dire di vaccinarsi”, ha tuonato Severgnini.

Il giornalista se la prende contro chi non si è vaccinato ancora. Il problema – secondo Severgnini – è il pieno delle terapie intensive causa dei malati di Covid che occupano tutti i posti disponibili. Ha poi fatto una critica anche alla gestione della scuola nell’emergenza pandemia con i vaccini e con il tanti cambi di nomi del green pass.

La confusione regna sovrana per Severgnini nella scuola e anche per il cosiddetto piano vaccinale: il booster. Non si capisce – spiega il giornalista – perché tutte queste novità nominali tra prima, seconda e terza dose. Tra Green Pass e Super Green Pass: “La gente non sa più che fare ed è esasperata”, conclude Severgnini.