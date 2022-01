L’attrice Lorena Cesarini da Suburra a Sanremo 2022: chi è

Lorena Cesarini lavorava all’Archivio di Stato ma ha sempre sognato il mondo dello spettacolo: la sua storia assomiglia proprio a un film

Ci sono narrazioni che prendono spunto dalla realtà e altre che potrebbero copiare in tutto e per tutto quanto successo nella vita reale, perché sono già sceneggiature da film.

È un po’ quello che è successo a Lorena Ceccarini. Romana, classe 1987, l’attrice è diventata famosa grazie a Suburra – La Serie dove ha interpretato il ruolo di Isabel Mbamba, la prostituta che fa innamorare Aureliano, il personaggio di Alessandro Borghi.

Una laurea in tasca, un lavoro come cameriera e un altro in una grande e importante istituzione come l’Archivio di Stato: un traguardo per chi come lei ha un titolo accademico in Storia contemporanea, ma alcuni sogni non smettono mai di reclamare il proprio posto.

Lorena Cesarini, com’è cominciata a carriera

Se su Instagram non c’è molto della sua vita privata, in un’intervista a Vogue si è aperta un po’ di più. Dopo la laurea oltre all’Archivio lavorava come cameriera, correndo tra un’ordinazione e un’altra.

Poi la decisione di fare un solo lavoro e prendere lezioni di recitazione: tra i tavoli fino a notte fonda poi alle 9 già pronta per imparare il mestiere sul palco. “Ho retto due anni”, disse.

Ammise anche che sapeva che sarebbe stata notata per strada e così fu, con la proposta di un provino. Nel 2014 arriva il primo film, Arance e Martello e il Professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni, prima della consacrazione con Suburra.

Da allora di strada ne è stata fatta ma certamente il percorso è lungo e Lorena ha già dimostrato di saper tenere duro. Ora c’è un’altra importantissime vetrina, forse la più grande in Italia, il Festival di Sanremo.

Sarà infatti una delle cinque donne che affincherà Amadeus nel corso della kermesse. Oltre a lei ci saranno le sempre amate Ornella Muti e Sabrina Ferilli, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, da poco reduce dal successo di Blanca.

