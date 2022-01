Fedez e Chiara Ferragni, la fede che non c’è. Sul web si parla di crisi

Fedez e Chiara Ferragni non starebbero attrversando un buon momento: arriva anche la risposta della coppia

Il web sa essere distrattismo ma anche molto attento. Su poco (a volte niente) nascono ‘notizie’ – indiscrezioni o semplici chiacchiere infondate – per far avviare il tam tam che oggi si concretizza di un hashtag su Twitter, in questo caso #ferragnez.

Non è certamente la prima volta che personaggi in vista come il rapper e la moglie influencer entrano in trand sui social, ma la vastità del pubblico ora il fatto sta avendo grandissima risonanza.

Nelle storie Instagram della coppia qualche followers assiduo ha notato che Fedez non ha la fede nuziale. Subito tutti si sono chiesti cosa sta succedendo ai due e se sono in crisi.

Fedez e Chiara Ferragni fanno parlare il web: la risposta

Poco, pochissimo per poter sostenere qualcosa del genere, ma chi cerca il pelo nell’uovo piace evidenziare fatti che scatenando discussioni.

Forse la risposta all’anello mancante sul dito è molto più semplice: come succede a tantissime altre persone, per mille e più motivi il rapper ha scelto di togliere il cerchio al dito momentaneamente.

Su Twitter la discussione è viva e accesa. C’è chi sostiene che qualcosa è successo e chi dice che la coppia è saldissima. Vari utenti hanno tirato in ballo l’episodio accaduto la scorsa estate con la coppia che fu paparazzata mentre litigavano furiosamente in barca.

Tempo dopo i due ‘chiarirono’ con i fan che in effetti il litigio fu duro ma a volte capita nelle coppie, ma che tra loro l’unità della coppia non era messa in discussione.

Nelle ultime ore è arrivata la ‘smentita’ dei due. Fedez sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia con la coppia che si tiene per mano. Non c’è didascalia perché il messaggio è chiaro e non ha bisogno di parole.

