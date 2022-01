samuele-carniani:-tutto-sulla-scelta-di-roberta-a-uomini-e-donne

Samuele Carniani è il giovane imprenditore che è entrato nel programma come corteggiatore ed è stato scelto dalla tronista: chi è

Alla fine la scelta di Roberta è ricaduta su Samuele Carniani. È lui che ha rubato il cuore alla tronista di Uomini e donne. Nato ad Erezzo, 22enne, ha frequentato nella sua città l’Istituto Tecnico Michielangelo Buonarroti. Ottenuto il diploma ha subito cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia.

In zona e non solo, la loro attivitù è molto conosciuta. La famiglia del giovane Carniani è infatti proprietaria della Elena Astucci, specializzata nella realizzazione di packaging in pelle, utilizzati per diverse tiplogia di contenuto, ad esempio i gioielli o i trofei.

Non solo imprenditore come il resto dei suoi familiari ma già prima di Uomni e donne Samuele era entrato nel mondo dello spettacolo. Ancora oggi infati lavora anche come modello e il suo volto è stato il testimonial di varie realtà e imprese locali.

Sono varie quindi le attività sportive che pratica. Oggi è dedido alla palestra ma in passato, quand’era piccolo, il primo amore è stata la scherma, in particolar modo il fioretto.

Samuele Carniani, la storia con Roberta

Per quanto riguarda il presente, Roberta ha scelto lui e secondo le esterne mandate in onda, tra i due sempre esserci davvero molto feeling. Luca Salatino era l’altro principale concorrente per la conquista della tronista ma alla fine il toscano ha avuto la meglio.

Dopo aver avuto una storia con una ragazza di nome Irene, oggi Samuele è quindi fidanzato con lei tanto che hanno passato anche il capodanno insieme come testimoniano le foto pubblicate sui social dove è presente anche un’altra coppia nata a Uomini e donne: Ciprian e Andrea Nicole.

