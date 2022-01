Oroscopo di Branko 12 gennaio: mercoledì alle stelle, ecco per chi

Ariete – Oggi siete pensierosi, avete la testa tra le nuvole e poche motivazioni. Siete un po’ timidi e il vostro morale non è dei migliori: che ne dite di fare un po’ di attività fisica? Vi aiuterà a svagarvi!

Toro – Oggi siete di buon umore e positivi, ma cercate di fare un respiro profondo e di ritrovare la calma per riorganizzare la vostra vita!

Gemelli – Siete sulla buona strada, d’altra parte avete talento e non si può nascondere. Seguite il vostro istinto, la fortuna è con voi. La vostra energia non è per niente male, ma bisogna usarla con saggezza!

Cancro – Buone notizie in arrivo, quindi basta con le preoccupazioni. Non dovete rassegnarvi troppo facilmente, anzi, forse è il caso di allentare un po’ il ritmo!

Leone – Ci sono accordi da rispettare e scelte da prendere, è arrivato il momento: siete pronti. Lo so, avete bisogno di vacanze e sentite la necessità di trascorrere una giornata da soli!

Vergine – Siete ottimisti, come non mai e chi vi circonda vi ammira. Siate tolleranti perché oggi non tutti riusciranno a stare al vostro passo. Occhio alla dieta, soprattutto al fegato!

Bilancia – Oggi non siete in grado di mantenere la concentrazione e l’impulsività non vi aiuta. Che ne dite di prendere un giorno di riposo? Vi farà solo che bene!

Scorpione – Bene le amicizie, sono davvero importanti nella vostra vita. Cercate di non essere troppo duri con voi stessi, meglio rivedere i vostri giudizi!

Sagittario – Buone notizie per posta in arrivo, siete ottimisti, ma avete anche voglia di fuggire. Occhio, però, a non esagerare dal punto di vista fisico!

Capricorno – Oggi avete bisogno di allontanarvi dalla vita di tutti i giorni. Il benessere interiore c’è, le idee non vi mancano: forza, non mollate ora!

Acquario – Oggi non bisogna trascurare il lavoro di ufficio, soprattutto se volete evitare le complicazioni. Bene la forma fisica, ma bisogna fare un po’ di esercizio e tutti i dolori spariranno!

Pesci – Bene le attività di gruppo e il lavoro di squadra, ma cercate di controllare il vostro ego. E i vostri nervi!

