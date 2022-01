Maria Monsé e la foto con Carmen Russo: “Credevo fosse un’amica”

Duro sfogo social di Maria Monsè contro Carmen Russo. Il motivo è dettato dal rapporto intercorso tra le due durante l’edizione in corso del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo

Maria Monsè consegna al popolare social network una confessione ed uno sfogo molto duri e puntuali.

“Credevo fosse un’amica cara si è rivelata tutt’altro”. Parole e musica della soubrette di Castel di Judica Maria Monsè, 47 anni, splendidamente portati, lo scorso 17 febbraio, consegnati ad un post comparso in Instagram la mattina di lunedì 10 gennaio.

Ma perché tutto questo e soprattutto a chi sono riferite le dure parole della soubrette? Il bersaglio delle parole è Carmen Russo, anche lei soubrette, di lungo corso, 62 anni lo scorso 3 ottobre, protagonista di decine di film di genere, spettacoli televisivi di successo, ed attuale concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Maria Monsè attacca Carmen Russo

Il motivo dello sfogo è legato proprio al reality show, spettacolo che ha visto protagonista, sfortunata, è stata in gara solo 25 giorni, dal 23 novembre al 17 dicembre, anche Maria Monsè. La soubrette ha avuto vita breve nella Casa di Cinecittà e tra le prime a nominarla è stata proprio Carmen Russo.

Tutto normale, è un gioco, se non fosse che le due sono amiche di vecchia data e la soubrette calabrese non l’ha presa bene per niente. “Il fine non giustifica il mezzo” prosegue nel duro attacco a Carmen Russo. Ma la parte più dura del post è legata proprio all’amicizia. La soubrette posta dieci foto di vari eventi di vita.

Dal matrimonio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, alle presentazione del calendario, da alcune sfilate di moda con la soubrette protagonista fino al battesimo della piccola Maria.

La Monsè racconta anche di vacanze in famiglia e di rapporto solida tra i figli e conclude con amarezza: “Un trascorso d’amicizia buttato via per avidità e strategia”. E’ attesa nel prossimo live, quello di venerdì 14, la replica di Carmen Russo.

