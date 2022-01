flora-canto,-dalla-malattia-all’operazione:-“il-fegato-ce-l’ho-ancora”

Flora Canto, artista e compagno di Enrico Brignano, in passato ha avuto un grave problema di salute: come sta adesso

Flora Canto si è fatta conoscere dal pubblico televisivo quando è entrata nello studio di Uomini e donne di Maria De Filippi. Come per molte donne, il programma di Canale 5 ha aperto nuove strade.

Nel suo caso però non hanno portato ai reality in ambito com’è successo per la maggior parte. Flora, nota per essere anche la compagna di Enrico Brignano, lo ha accompagnato in vari spettacoli da lui firmati ma ha saputo dimostrare di avere delle capacità proprie. Ha infatti recitato in una delle fiction più amate dagli italiani, Don Matteo.

La prima caratteristica che dimostra è ovviamente il fascino esteriore ma è dotata anche di una bella voce. Si è lanciata poi nella conduzione guidando il programma di La7 Fast and Furious, ma non solo: ha anche prestato la sua immagine come testimnial per diversi brand di moda.

Flora Canto: l’intervento d’urgenza

Tra le varie partecipazioni ai programmi c’è anche Tale e Quale Show, il programma delle imitazioni di personaggi famosi di RaiUno portato al successo da Carlo Conti.

Attraverso i propri canali social e nel corso di varie interviste, tra cui una a Diva e donna, aveva spiegato che le avevano tolto la coleicisti, l’appendice e un’ernia, “Il fegato me l’hanno lasciato“, disse al settimanale, aggiungendo che aveva pensato di doverlo lasciare a Tale e quale show, senza perdere l’ironia e la simpatia che la contraddistinguono.

