barbara-d’urso-in-pelliccia-scatena-le-polemiche:-“vi-lamentate-sempre…”

Barbara D’Urso anche fuori dalla tv riesce sempre a scatenare il pubblico: una foto fa discutere mentre sta per tornare sugli schermi

Barbara D’Urso è momentaneamente fuori dai palinsesti televisivi. Nessun problema con Mediset e neanche con il pubblico che continua ad amarla sempre più.

La conduttrice campana pare abbia preso qualche giorno di vacanza e in queste ore si trova in montagna, forse in Trentino Alto Adige. Al suo posto c’è Pomeriggio Cinque News condotto da Simona Branchetti.

Il format è un po’ di diverso rispetto a quellO della D’Urso (che comunque alla ripresa in questa stagione televisiva ha modificato alcune cose rispetto ala precedente) ed è incentrata più sulle notizie, maggiormente aderente alla formazione della conduttrice che è innanzitutto una giornalista.

Mentre la Brachetti è rimasta coivolta in alcune polemiche con Alberto Matano de La vita in diretta, il principale concorrente nella stessa fascia oraria su RaiUno, la D’Urso si rilassa ad alta quota.

Barbara D’Urso, polemiche su Istagram: “Non è ecologico”

In tv la D’Urso ha sempre avuto l’attenzione su di sé e sui programmi a causa dei contenuti, spesso ritenuti troppo trash. Ma anche adesso che è in vacanza fa parlare.

Nel caso specifico è l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram. Cappello di lana, occhiali da sole e volto sorridente, la conduttrice indossa una pelliccia. In didascalia chiede come affrontare il grande freddo: “Mi avvolgo nel mio cappotto ecologico“, aggiungendo che l’unico posto dove le pellicce devono stare è sugli animali di appartenenza.

Ma a essere messa in discussione è “ecologico”. Leggendo i commenti molti metto in dubbio che si tratti di quel tipo e sostengono che invece sia una pelliccia vera, scatenando i commenti tra i followers. “Ma vi lamentate sempre?” scrive chi sostiene che la pelliccia non è di animale. Non manca chi chiede il ritorno in televisione in prima possibile.

