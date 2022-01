arsenal:-offerta-choc-per-vlahovic,-pronti-180-milioni-di-euro

L’Arsenal vuole Vlahovic della Fiorentina a tutti i costi ed è pronto a sborsare una cifra altissima per il giovane: la trattativa

Secondo fonti di stampa vicino al club inglese, il consiglio di amministrazione dell’Arsenal ha dato il via libera per presentare un’offerta davvero stratosferica in far vestire la propria maglia a Dusan Vlahovic.

L’attaccante sembra non aver intenzione di restare né con la Fiorentina né in Italia e il sogno Premier sarebbe adatto alle proprie ambizioni. Ma tra commissioni, soldi per l’acquisto e ingaggio la cifra in totale è altissima e gli ostacoli non mancano. L’Arsenal, però, ha intenzione di superarli tutti, a partire dalla concorrenza delle altre società.

L’Arsenal vorrebbe Vlahovic già a gennaio

L’Arsenal ha problemi in attacco. Pierre-Emerick Aubemayang è stato sottoposto a provvedimenti disciplinari mentre né Eddie Nketiah né Alexandre Lacazette con ogni probabilità firmeranno il prolungamento del contratto. Vlahovic sarebbe quindi la soluzione ideale.

Ma oltre i soldi, quali sono i club che potrebbero dar fastidio all’Arsenal nel suo intento? Juventus e Tottenham sono candidate per assicurarsi il talento 21enne che nella stagione in corso sta sorprendendo tutti: al momento ha realizzato 16 gol in 19 presenze.

L’attaccante visti i numeri straordinari è l’oggetto di desiderio di mezza Europa e secondo la stampa britannica l’Arsenal sarebbe in testa rispetto agli altri concorrenti.

Con rete segnata icontro il Sassuolo, l’ultima prima della pausa natalizia, la stella serva ha toccato quota 50 in carriera: ha così raggiunto quota 33 nell’anno 2021, lo stesso numero di Cristiano Ronaldo.

Darko Ristic, il suo procuratore, da settimane è impegnato in lunghe trattative che potrebbero portare Vlahovic lontano da Firenze non a giungo a fine campionato ma già nell’attuale sezione di calciomercato.

🚨 Vlahovic 🇷🇸 is aware of Arsenal’s interest and can be convinced of the project Arteta is building and the Gunners have a chance of landing the highly-rated forward if the club can make a competitive financial offer.🔴 #AFC (via @SamiMokbel81_DM🌕) — Football Transfers (@Transferzone00) January 10, 2022

