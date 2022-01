Alberto Angela, Christine: chi è la sorella “sconosciuta” e cosa fa

Alberto Angela e Christine sono gli unici figli del grande divulgatore scientifico Piero: chi è lei e perché il padre l’ha ringraziata

La famiglia Angela è una dinastica culturale. Una vera istituzione in Italia ‘fondata’ da Piero, giornalista ed ex conduttore del Tg diventato famoso per il programma Superquark, i libri e tante altre iniziative volte alla diffusione della cultura, in tutte le materie sfaccettarure.

Chi ha proseguito su quella strada c’è Alberto, figlio di Piero, con con Ulisse, Passaggio a Nord Ovest, è entrato nei cuori di italiani di qualsiasi età (e nei cervelli), contribuendo alla formazione e alla conoscenza.

Se Piero Angela non ha conosciuto l’era dei social quando era in pieno la sua attività, non è stato così per il figlio, moto seguito, amato e apprezzato sulle più moderne piattaforme web.

Oltre ai succitati programmi, Alberto Angela ha fatto apprezzare (e si è fatto apprezzare), anche per gli speciali organizzati da tanto in tanto con la Rai. L’ultimo, Stanotte a Napoli, è stato un grande successo.

Alberto Angela, la ricerca della sorella Christine per il padre

Piero Angela nel 2014 ha pubblicato il libro Ti amerò per sempre e tra i ringraziamenti c’è il nome della figlia Christine “per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro”. Un lavoro, quello della figlia scrisse il padre, sensa il quale non ci sarebbe mai stato il libro.

Della donna si hanno poche informazioni ma queste poche parole sono un indizio. È abituata a fare ricerca quindi o per professione naviga in quest’ambito o per passione, ereditata dal padre e condivisa con il fratello.

