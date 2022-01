Addio al Dottorone: Antonio Losio è morto dopo una lunga battaglia

Antonio Losio era molto conosciuto a Gambara, in provincia di Brescia. La sua scomparsa un grande dispiacere per l’intera comunità

Antonio Losio nel marzo 2020, alla prima e tremenda ondata di Covid in Italia, era rimasto contagiato come tanti suoi colleghi. Giornale di Brescia riporta le dichiarazioni dei familiari secondo i quali allora è cominciato il declino della sua condizione fisica.

Un decorso che ha raggiunto in queste ore purtroppo il punto più basso, portandolo alla morte. 65 anni nel 2022, dal 1 settembre scorso il medico era andato in pensione proprio per le condizioni in cui versava. Chi l’ha conosciuto racconta di un uomo che per tutta la vita ha svolto la professione di medico di base come una missione, sempre disponibile con i proprio pazienti, imponente per il suo fisico e buono nell’animo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sindrome di Marfan: la malattia di Luna, figlia di Luca Ward

Antonio Losio, il ricordo dei pazienti: doman i funerali

Professione che ha cominicato fin subito dopo la laurea in medicina, dal 1995 al 2005 è stato direttore sanitario dell’Avis. In zona lo conoscevano anche come agopuntore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso in pelliccia scatena le polemiche: “Vi lamentate sempre…”

È stato fondatore dell’Umab, Unione medici agopuntori bresciani, dicono ancora i familiari al quotidiano. L’organizzazione oggi è molto attiva e tra i tanti impegni che ha avuto non ha mai perso di vista il rapporto con le persone che lo ricordano per la propria simpatia e ironia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lo scandalo delle mozzarelle di bufala in Campania: cosa sta accadendo

Risiedeva a Gabbioneta dove domani alle 10 si terranno i funerali. Anche il sindaco di Gambara, Tiziana Panigara, ha voluto lasciare un messaggio così come tanti coincittadini stanno facendo sui social in queste ore.

Si è spento Antonio Losio, domani l’addio al «dottorone» https://t.co/lBnr1gAjnr pic.twitter.com/XWrophteIw — Giornale di Brescia (@GdB_it) January 10, 2022

The post Addio al Dottorone: Antonio Losio è morto dopo una lunga battaglia appeared first on Ck12 Giornale.