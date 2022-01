woodstock,-musica-in-lutto:-addio-all’uomo-che-ha-creato-l’evento-del-secolo

Un grave lutto ha colpito il mondo della musica è morto Michael Lang, creatore e promotore del festival musicale di Woodstock del 1969

A dare la tragica notizia il portavoce della famiglia del grande impresario musicale

Un lutto improvviso, ma non inatteso, ha funestato il tardo pomeriggio di domenica 9 gennaio, la morte all’età di 77 di Michael Lang l’uomo che in partnership con Artie Kornfeld, John Roberts e Joel Rosenman, organizzò il festival di Woodstock nell’estate del 1969.

Come riporta The Guardian a dare la notizia è stato Michael Pagnotta, il portavoce della famiglia di Lang. Lang come detto, aveva 77 anni, ed are affetto da un linfoma non Hodgkin. Lang è morto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York.

La morte di Michael Lang il co-fondatore del Festival di Woodstock

Lang si è guadagnato un posto di prima grandezza assoluta nella storia della musica mondiale con l’intuizione di Woodstock, “Tre giorni di Pace e Amore”m proprio mentre infuriava la guerra del Vietnam.

Sul pratone del Bethel, Max Yasgur’s Farm dal 15 al 18 agosto 1969 si diedero appuntamento circa 400.000 per assistere a più di 30 show tra cui quelli storic di Jimi Hendrix, Carlos Santana, Joe Cocker, The Who e Jefferson Airplane.

Nel 2019 poco prima di ammalarsi Michael Lang ha provato ad organizzare un concerto per il 50° anniversario dello show, ma l’impresa venne annullata a causa di problemi finanziari e difficoltà a garantire una sede.

Woodstock è considerato unanimente il modello per i festival musicali su larga scala ma non fu il primo in assoluto, nel 1968 c’era stato il Monterey Pop, un festival con 200.000 spettatori sempre organizzato da Lang, “Un rituale che continua a essere replicato” amava ripetere. Da oggi il mondo è un po più triste.

